PSV-miskoop van 6 miljoen kan mogelijk overstap naar Serie A maken

Zaterdag, 12 juni 2021 om 06:50 • Laatste update: 09:27

De naam van Érick Gutiérrez is op de radar verschenen bij Fiorentina, zo weten Voetbal International en het Eindhovens Dagblad te melden. Beide media schrijven dat de nummer dertien van het afgelopen Serie A-seizoen de 25-jarige middenvelder in principe zou willen huren. Gutiérrez heeft bij PSV andermaal een seizoen met de nodige rampspoed achter de rug.

Gutiérrez raakte in de voorbereiding op dit seizoen geblesseerd aan zijn enkel en moest zich daaraan laten opereren. Na de winterstop was de Mexicaanse middenvelder weer inzetbaar en speelde hij totaal acht wedstrijden, maar uiteindelijk moest hij het slot van het seizoen aan zich voorbij laten gaan door een spierblessure. Gutiérrez is nu weer fit en kan komend weekend eventueel minuten maken bij de Mexicaanse nationale ploeg, die in aanloop naar de Gold Cup een oefenwedstrijd tegen Honduras speelt.

Het huwelijk tussen Gutiérrez en PSV is sowieso nog niet al te gelukkig. De Eindhovenaren telden in de zomer van 2018 zes miljoen euro neer om hem over te nemen van Pachuca. Gutiérrez slaagde er echter nooit in om een basisplaats te veroveren bij PSV, waardoor hij na drie seizoenen voorlopig 58 officiële wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Zijn contract loopt nog door tot medio 2023, maar Voetbal International schrijft dat Gutiérrez niet in de plannen van trainer Roger Schmidt lijkt voor te komen.

Fiorentina zou PSV en Gutiérrez van elkaar kunnen verlossen. De naam van de Mexicaanse middenvelder is op de lijst met potentiële aanwinsten van Fiorentina verschenen, al benadrukt het Eindhovens Dagblad dat het nog afwachten is of la Viola doorpakt. Mocht Fiorentina concreet worden, zou de Italiaanse club wel uit zijn op een huurovereenkomst met PSV. Bij Fiorentina werd Gennaro Gattuso recent aangesteld als de nieuwe trainer.