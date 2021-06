Van der Vaart baalt van ontbreken ‘meest creatieve speler’ van Oranje

Vrijdag, 11 juni 2021 om 23:43 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:51

Steven Berghuis lijkt niet op een basisplaats te hoeven rekenen in de openingswedstrijd van Oranje op het EK en daar baalt Rafael van der Vaart van. Als de analist van de NOS in de schoenen van Frank de Boer stond, zou hij zondag tegen Oekraïne opteren voor een 4-3-3-formatie met Berghuis als rechtsbuiten. De Boer gaf in de laatste twee oefenwedstrijden echter de voorkeur aan een 5-3-2-formatie met Memphis Depay en Wout Weghorst in de voorhoede.

Van der Vaart wordt vrijdagavond door de NOS gevraagd om zijn voorkeursopstelling samen te stellen. Hij kiest voor een voorste linie met Depay, Weghorst en Berghuis. "Niemand heeft het over Berghuis en dat komt door het systeem. Ik vind dat hij de meest creatieve speler is. Omdat we 5-3-2 gaan spelen, is er geen plek voor Berghuis", beseft Van der Vaart. Berghuis speelde 22 minuten in het oefenduel met Schotland (2-2) en veertien minuten tegen Georgië (3-0 zege). Een serieuze bijdrage kon hij in die wedstrijden niet leveren. Wesley Sneijder, ook analist bij de publieke omroep, snapt wel dat Van der Vaart hoopt op meer speeltijd voor Berghuis.

"Rafael doelt op de creativiteit van Berghuis, dat hij iemand is die spelers weg kan sturen op snelheid. Qua creativiteit snap ik het, maar ik denk dat hij op dit moment nog iets tekortkomt voor dit niveau", oordeelt de 134-voudig international van het Nederlands elftal. "Ik zou zeker wel voor 5-3-2 kiezen, met Malen en Depay voorin. Je kijkt naar de spelers die je op dit moment hebt en ook naar de spelers die zijn weggevallen; Babel is bijvoorbeeld weggevallen. Frank de Boer neigt duidelijk naar dit systeem. Ik zou daar ook voor kiezen, puur omdat je geen sterke buitenspelers hebt op dit moment."

Van der Vaart geeft Weghorst in de spitspositie van zijn denkbeeldige 4-3-3-opstelling de voorkeur boven Luuk de Jong. "Het is geen Kluivert, Van Nistelrooy, Makaay of Van Basten. Maar deze jongen heeft zoveel karakter", zegt de voormalig middenvelder over Weghorst. "We kunnen erom lachen dat hij huilt bij het volkslied of als hij scoort, maar ik heb wel het gevoel dat het echt is. Ik ben er heel blij mee. Als we op voorsprong komen, wordt hij er na een uur uitgehaald en kun je Malen erin brengen. Dat vind ik een geweldenaar. En als er nog iets gecreëerd moet worden, kun je altijd Luuk de Jong laten invallen."

Van der Vaart zet Maarten Stekelenburg op doel en kiest voor een viermansverdediging met Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal; het is vanwege liesklachten nog niet zeker of De Ligt inzetbaar is. Op het middenveld gaat zijn voorkeur uit naar Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch. Hij erkent dat de basisplek voor Gravenberch 'misschien een verrassing voor velen' is. "Maar ik denk dat Gravenberch moet spelen omdat hij alles heeft als middenvelder. Hij kan voetballen, heeft power en gaat heen en weer. Een geweldige speler, vind ik."