Italië heeft geen kind aan weerloos Turkije in openingswedstrijd EK

Vrijdag, 11 juni 2021 om 22:49 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:53

Italië heeft de openingswedstrijd van het EK naar zich toegetrokken. De enkelvoudig Europees kampioen bleek vrijdagavond in Stadio Olimpico een maatje te groot voor Turkije, dat over de gehele wedstrijd slechts drie doelpogingen afvuurde en met 0-3 verloor. Een eigen doelpunt van Merih Demiral brak de ban, waarna ook Ciro Immobile en Lorenzo Insigne tot scoren kwamen. Zaterdag treffen Wales en Zwitserland, de andere twee ploegen in Groep A, elkaar in Baku.

Na een indrukwekkende openingsceremonie, bijgewoond door Alessandro Nesta en Francesco Totti en met optredens van Andrea Bocelli en Martin Garrix, floot Danny Makkelie een jaar later dan gepland voor het begin van het EK. Zowel Turkije als Italië trad aan met dezelfde opstelling als in de laatste voorbereidingswedstrijd. Het spel speelde zich vanaf het eerste fluitsignaal met name af op de helft van Turkije. Na zeventien minuten ontstond de eerste serieuze kans voor Italië, na een één-twee tussen Lorenzo Insigne en Domenico Berardi: eerstgenoemde plaatste de bal vanuit kansrijke positie naast het doel van Ugurcan Çakir.

De keeper onderscheidde zich halverwege de eerste helft door een krachtige kopbal van Giorgio Chiellini na een corner van Insigne met de vingertoppen over de lat te tikken. Het was zeker niet de enige keer dat Italië gevaarlijk werd. Het team van Roberto Mancini, spelend in de eigen hoofdstad maar formeel de uitspelende ploeg, vuurde in de eerste helft liefst veertien doelpogingen af. Turkije stelde daar geen enkele poging tegenover. Sinds Opta statistieken bijhoudt op EK’s, vanaf het EK 1980, waren er slechts twee wedstrijden waarin een ploeg nul doelpogingen deed in een eerste helft: Italië (tegen Nederland in 2000) en Noord-Ierland (tegen Portugal in 2016) gingen Turkije voor.

Hoewel Italië in balbezit niet altijd zuiver opereerde, had de groepsfavoriet de bal vaak razendsnel terug en werd constant de aanval gezocht. Turkije beperkte zich tot het rustsignaal tot overleven. In de laatste minuut van de eerste helft bekeek videoscheidsrechter Kevin Blom beelden van een mogelijke handsbal van Zeki Celik, toen Leonardo Spinazzola de bal tegen zijn arm aanschoot, maar ondanks een appel van Italië volgde geen strafschop. Acht minuten na de pauze kwam Italië toch nog op voorsprong. In het strafschopgebied stuurde Berardi tegenstander Umut Meras het bos in, waarna hij een harde voorzet richting Ciro Immobile verstuurde. Demiral onderschepte de bal met het lichaam en maakte onbedoeld een eigen doelpunt.

Na de openingsgoal van het EK, voor het eerst in de toernooigeschiedenis een eigen doelpunt, hield Italië de touwtjes in handen. Een hard en laag schot van Manuel Locatelli werd nog gepareerd door Çakir, maar halverwege de tweede helft breidde de ploeg van Mancini de marge uit. Na een knappe redding van Çakir op een van richting veranderde inzet van Spinazzola benutte Immobile de rebound: 0-2. Gezien het spelbeeld was er voor Turkije weinig uitzicht op een comeback, maar elf minuten voor tijd maakte Italië aan alle resterende twijfel een eind. Berardi pikte de bal op na een slordige trap van Çakir, waarna Italië rap een aanval opzette en Insigne vanbinnen het strafschopgebied de verre hoek vond.