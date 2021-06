Grensrechter van Makkelie blundert met spelregel en gaat viraal

Vrijdag, 11 juni 2021 om 22:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:10

Op social media gaat een opmerkelijk fragment rond uit de openingswedstrijd op het EK tussen Turkije en Italië. Grensrechter Hessel Steegstra, de assistent-scheidsrechter van Danny Makkelie, steekt na een kortgenomen hoekschop van de Italianen zijn vlag op vanwege buitenspel. Spelers kunnen volgens de spelregels echter helemaal niet buitenspel staan direct na een genomen corner.

Lorenzo Insigne besloot zijn hoekschop vlak na rust kort te spelen op Domenico Berardi, die zich achter de achterlijn had opgesteld en na het nemen snel het veld betrad. Steegstra liet het spel even doorspelen, maar besloot vervolgens toch te vlaggen. Uit de officiële regels blijkt dat spelers géén buitenspel kunnen staan uit een hoekschop, doeltrap en inworp. Het leidt tot onbegrip op social media.

Makkelie maakte in april bekend niet langer door te gaan met Mario Diks, tot dan toe een van zijn vaste assistent-scheidsrechters. Diks werd tot zijn grote frustratie vlak voor het EK vervangen door Jan de Vries. Steegstra, de hoofdrolspeler uit bovenstaand fragment, is al jarenlang actief in het zogeheten team-Makkelie.