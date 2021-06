Tiener van zeventig miljoen nieuwe blikvanger van Sporting en Portugal

De strijd om de Europese titel is met een jaar vertraging van start gegaan. Voetbalzone licht de komende tijd wekelijks een speler uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal heeft. In de zesde aflevering aandacht voor Nuno Mendes, het jongste lid van de Portugese EK-selectie en misschien wel de meest talentvolle linksback ter wereld. Na een jaar waarin hij kampioen werd met Sporting Portugal en gelinkt wordt aan de grootste clubs uit Europa, moet het EK een bekroning worden op een fascinerend seizoen.

Nuno Alexandre Tavares Mendes maakte in het seizoen 2019/20 zijn debuut in de hoofdmacht van Sporting Portugal en brak afgelopen seizoen definitief door. Hij is inmiddels niet meer weg te denken uit het eerste elftal, ondanks dat hij pas achttien jaar oud is. Mendes werd als tienjarige aan de jeugdopleiding van Sporting toegevoegd. Ook Benfica en FC Porto wilden hem dolgraag inlijven, maar zijn keuze viel op de club die Cristiano Ronaldo, Nani en Luís Figo heeft opgeleid. In zijn eerste vier jaar in de jeugd van Sporting speelde hij als aanvallende middenvelder en als buitenspeler. In het seizoen 2015/16 kozen zijn trainers ervoor om hem op te stellen als linksback. Met zijn snelheid in combinatie met aanvallend vermogen werd hij gezien als de ideale moderne back. Het bleek uiteindelijk een gouden zet.

De transitie van aanvallende middenvelder naar linksback ging niet zonder slag of stoot. Jeugdtrainers hadden serieuze twijfels en overwogen hem zelfs te laten vertrekken. Uiteindelijk kreeg Mendes de smaak te pakken en groeide hij in zijn rol. Met zijn aanvalslust en snelheid gaf hij zijn nieuwe rol een eigen vorm, wat leidde tot een doorbraak in het eerste elftal. Toen de coronacrisis een einde bracht aan het seizoen van de jeugdteams in Portugal, was Mendes een van de talenten die door de nieuwe piepjonge hoofdtrainer Rúben Amorim (36) bij de A-selectie werd gehaald. Het was een opvallende zet van de trainer, daar Mendes lange tijd aan de kant had gestaan met een blessure en pas net hersteld was. De toen pas zeventienjarige linksback maakte indruk op de trainingen en zijn debuut volgde al snel. Op 12 juni 2020 kwam hij als invaller binnen de lijnen in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Pacos Ferreira. Een week later, de avond voor zijn achttiende verjaardag, stond hij tegen Tondela voor het eerst in de basis.

Met zijn basisplaats tegen Tondela (2-0 winst) werd hij de jongste speler in de Sporting-basis sinds Cristiano Ronaldo. Een dag na zijn basisdebuut werd hij beloond met een nieuw vijfjarig contract, met een ontsnappingsclausule van 45 miljoen euro. In zes van de zeven resterende wedstrijden van het seizoen 2020/21 kreeg het Portugese toptalent een basisplaats. Mendes had zijn kans met beide handen aangegrepen en hij liet niet meer los. Na een sterke voorbereiding op het seizoen 2020/21 behield hij zijn basisplaats en tekende hij op 4 oktober vorig jaar voor zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. De manier waarop zijn doelpunt tot stand kwam was tekenend voor zijn speelwijze. Met een mix van snelheid, inzet en techniek scoorde hij tegen Portimonense SC (0-2). Alleen Ronaldo en Ricardo Quaresma maakten hun eerste doelpunt voor Sporting Portugal op een jongere leeftijd.

In het geroemde 3-4-2-1-systeem van Amorim speelde Mendes afgelopen seizoen 35 wedstrijden in alle competities als wingback. Hoewel hij slechts een keer scoorde en twee assists leverde in de competitie, was hij van cruciaal belang in de behaalde landstitel. Zowel in aanvallend opzicht als verdedigend droeg hij zijn steentje bij. Mede door zijn inbreng werd Sporting de ploeg met het minste aantal tegendoelpunten in de Liga NOS: 20 tegentreffers in 34 wedstrijden. “Nuno Mendes is een absoluut toptalent”, zei voormalig Portugees international Costinha in maart in gesprek met Goal. “Ik denk niet dat hij hier volgend seizoen nog speelt. Als ik een scout was voor een grote Europese topclub, dan zou ik naar hem kijken. Er zijn op deze wereld niet veel linksbacks met zijn kwaliteiten. Ik zou zonder twijfel voor hem gaan. Hij is sterk, zowel fysiek als mentaal. Hij heeft een uitstekend linkerbeen en is ontzettend snel. Soms moet hij wat meer aan verdedigen denken. Maar hij is pas achttien jaar, hij heeft nog tijd genoeg om zichzelf te verbeteren.”

Sporting is zich ervan bewust dat de scouts op de tribune zitten voor Mendes, wiens marktwaarde volgens Transfermarkt voorafgaand aan het EK gestegen is naar veertig miljoen euro. In december, vijf maanden nadat Mendes een vijfjarig contract tekende, schotelde de club hem al een nieuw verbeterd contract voor. In die nieuwe verbintenis werd een nóg hogere afkoopsom opgenomen van liefst zeventig miljoen euro. Daarmee heeft de club zich verzekerd van een goede onderhandelingspositie en dat zal nodig zijn, want de verwachting is dat de clubs zich deze zomer gaan roeren. De afgelopen maanden dook de naam van Mendes al regelmatig op in de wandelgangen. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Leicester City en een handvol Italiaanse clubs werden reeds genoemd als belangstellenden. Met name Josep Guardiola zou zeer gecharmeerd zijn van de talentvolle back. The Citizens zouden volgens Portugese media denken aan een bod van vijftig miljoen euro.

De stormachtige ontwikkeling van Mendes werd in maart van dit jaar beloond met een debuut in de nationale ploeg van Portugal. Bondscoach Fernando Santos was onder de indruk geraakt van wat Mendes liet zien in Lissabon en wilde hem van dichtbij aan het werk zien. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan (1-0 winst) maakte Mendes de negentig minuten vol. Sporting speelt echter in een ander systeem dan de nationale ploeg, waar doorgaans vier in plaats van drie verdedigers staan opgesteld. Volgens Santos is dat geen enkel probleem voor Mendes. “Ook bij Jong Portugal speelde hij al in een viermandefensie. Hij is een speler die over veel kwaliteit beschikt. Voor dat soort spelers is aanpassen geen probleem. En bovendien: onze backs zorgen voor aanvoer voor onze aanval. Dat sluit goed aan bij de speelstijl van Nuno”, aldus de bondscoach, die hem ook liet invallen in het WK-kwalificatieduel met Servië (2-2) en hem de hele wedstrijd liet spelen tegen Luxemburg (1-3 winst).

Net als bij Sporting greep Mendes ook bij de nationale ploeg zijn kans. Santos kon niet meer om hem heen en heeft hem opgenomen in de EK-selectie. Met een titel op zak meldde hij zich eind vorige maand bij de Portugese ploeg. Of hij zich door de behaalde landstitel met de borst vooruit bij de selectie van Santos voegde? “Ik ben kampioen geworden met Sporting, maar dat heeft hier niets mee te maken”, zei Mendes onlangs op een persconferentie. “Ik ben hier met een andere focus gekomen, ik denk alleen aan het EK. Het is een droomseizoen voor me geweest. Veel van mijn dromen heb ik gerealiseerd. Maar ik sta pas aan het begin van mijn carrière en ik ga er alles aan doen om nog meer dromen uit te laten komen.” Met João Palhinha en Pedro Gonçalves treft Mendes twee ploeggenoten van Sporting bij de nationale ploeg. “Ik trek wat meer naar die gasten toe, maar ik kan met iedereen goed overweg. Ze moedigen me aan, ik ben wat verlegen. Wij, de jongere spelers, zijn hier wat gereserveerder. We praten niet veel. De ervaren spelers helpen ons veel. We hebben een goede mix van jonge en ervaren spelers. Dat maakt ons team sterk.”

Mendes lijkt een serieuze kanshebber op speelminuten op het EK. In de voorbereiding viel hij in tegen Spanje (0-0) en maakte hij de negentig minuten vol in de laatste oefenwedstrijd tegen Israël (4-0). Op de linksbackpositie concurreert hij met Raphaël Guerreiro. “Raphael is een geweldige speler, daarom is hij er hier ook bij”, aldus Mendes over zijn 27-jarige concurrent, die hij ook als zijn mentor ziet. “Hij is veel met me bezig. Maar dat geldt niet alleen voor hem, ook anderen doen dat. Ik wil hier zoveel mogelijk opsteken. Raphaël speelt voor Borussia Dortmund en dat toont aan hoe goed hij is. Hij werd Europees kampioen in 2016 en hij is simpelweg een geweldige speler. Ik heb al veel van hem geleerd. Hij is met links net zo goed als met rechts en kan op meerdere posities uit de voeten.” Portugal opent het EK dinsdag met een wedstrijd tegen Hongarije. Vier dagen later staat de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland op het programma, op de negentiende verjaardag van Mendes. “Het wordt een belangrijke dag voor mij, of ik nou speel of niet. Het belangrijkste is dat het team wint. Een overwinning zou een mooi cadeau zijn.”

