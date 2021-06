Van der Vaart: ‘Ik zou me kapot schamen als ik voor Turkije zou spelen’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 22:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:07

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor het spel van Turkije in de eerste helft van de openingswedstrijd van het EK. De ploeg van Senol Günes graaft zich in en weet vooralsnog de nul te houden. Van der Vaart zegt in de pauze van de wedstrijd dat hij zich 'kapot zou schamen' om voor Turkije te spelen. Ook de andere analisten, Marco van Basten en Leonne Stentler, merken dat Italië moeite heeft om door de defensie te komen.

"Ik meen dit serieus: we hebben allemaal zo lang gewacht op het EK en dan ga je zo spelen", bromt Van der Vaart. "Ik zou me kapot schamen als ik in dat elftal zou spelen. Ik hoop dat Italië echt die goal gaat maken. Turkije kan veel beter dan ze vandaag willen, lijkt het bijna." Stentler, oud-speelster van het Nederlands vrouwenteam, komt tot een soortgelijke conclusie. "Turkije speelt met zijn allen in de zestien. Het is voor Italië ongelooflijk moeilijk om erdoorheen te komen. Het is stroef."

"Italië heeft echt gezocht en heeft een hoog tempo gecreëerd om zoveel mogelijk kansen te krijgen", merkt Van Basten op. "Dat is te waarderen; dat is goed. Het is wel moeilijk om op dit niveau kansen te creëren tegen een ploeg die met zijn negenen in het zestienmetergebied staat te verdedigen. Dat is heel lastig. Je moet gedisciplineerd blijven, want voor je het weet krijg je een counter om je oren. Dat is een heel lastige opgave. Tot nu toe hebben ze drie à vier redelijke kansen gehad, dus ze moeten doorgaan en hopen dat het in de tweede helft wel lukt."

De ploeg van Roberto Mancini, spelend in de eigen hoofdstad maar formeel de uitspelende ploeg, vuurde in de eerste helft liefst veertien schoten af. Turkije stelde daar geen enkele poging tegenover. Sinds Opta statistieken bijhoudt op EK’s, vanaf het EK 1980, waren er slechts twee wedstrijden waarin een ploeg nul doelpogingen deed in een eerste helft: Italië (tegen Nederland in 2000) en Noord-Ierland (tegen Portugal in 2016) gingen Turkije voor. Hoewel Italië in balbezit niet altijd zuiver opereerde, had de groepsfavoriet de bal vaak razendsnel terug en werd constant de aanval gezocht. Turkije beperkte zich tot het rustsignaal tot overleven.