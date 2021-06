PSV ontvangt miljoenenaanbieding voor Joël Piroe

Vrijdag, 11 juni 2021 om 18:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

PSV heeft de optie om Joël Piroe van de hand te doen. De 21-jarige centrumspits staat in de belangstelling van Swansea City, dat een bod van bijna twee miljoen euro heeft uitgebracht, zo weet het Eindhovens Dagblad. De transfer is nog lang niet rond: Piroe denkt na over het aanbod en het is bovendien onzeker of hij in aanmerking komt voor een werkvergunning.

Piroe ligt nog maar één seizoen vast en speelt bovendien nauwelijks een rol van betekenis in de plannen van Roger Schmidt. PSV is dan ook bereid om mee te denken met het vertrek van de aanvaller, die afgelopen seizoen in de Eredivisie in 11 korte invalbeurten tot 124 speelminuten en 1 doelpunt kwam. Piroe denkt na over een overstap naar Swansea City, dat onlangs promotie naar de Premier League misliep in de finale van de play-offs tegen Brentford.

Vanuit de Eredivisie is er ook belangstelling van Heracles Almelo voor Piroe. De spits belandde via de jeugdopleidingen van NEC en Feyenoord in 2015 bij die van PSV. In het seizoen 2019/20 werd hij uitgeleend aan Sparta Rotterdam, waarvoor hij 2 keer scoorde in 20 officiële optredens. De meeste wedstrijden in het betaald voetbal speelde hij voor Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. In 56 duels kwam hij tot 16 goals en 14 assists voor de beloften van PSV.