Ajax-duo definitief naar Copa América; veel kritiek op selecteren Otamendi

Vrijdag, 11 juni 2021 om 17:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:29

Bondscoach Lionel Scaloni heeft de definitieve selectie van Argentinië voor de Copa América wereldkundig gemaakt. In de 28-koppige selectie is plaats voor de Ajax-verdedigers Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez. Sergio Agüero kan zich tijdens de eindronde alvast voorbereiden op de toekomstige samenwerking bij Barcelona met Lionel Messi, die uiteraard ook is geselecteerd door Scaloni.

Scaloni heeft geen plaats voor Emiliano Buendía, die deze week voor een recordbedrag van bijna veertig miljoen euro werd gekocht door Aston Villa, en veel indruk maakte bij promovendus Norwich City. Ook Lucas Ocampos en Juan Foyth hebben de schifting niet overleefd. Cristian Romero heeft een ijzersterk seizoen achter de rug bij Atalanta en is ook opgenomen in de definitieve selectie. Op de sociale media is er overigens veel kritiek op het selecteren van Otamendi. Veel Argentijnse fans vinden de 33-jarige verdediger van Benfica te traag geworden en vrezen voor fouten op de Copa América.

De Argentijnse ploeg opent de Copa América op 14 juni met een wedstrijd tegen Chili. Daarna volgen er groepswedstrijden tegen Uruguay (19 juni), Paraguay (22 juni) en Bolivia (29 juni). De finale van het naar Brazilië verplaatste eindtoernooi staat gepland voor 11 juli.

De volledige selectie van Argentinië

Doel: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Agustín Marchesín (FC Porto), Juan Musso (Udinese)

Verdediging: Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolás Otamendi (Benfica), Germán Pezzella (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Marcos Acuña (Sevilla), Lisandro Martínez (Ajax), Nahuel Molina Lucero (Udinese), Cristian Romero (Atalanta)

Middenveld: Leandro Paredes (Paris Saint-Germain), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nicolás González (VfB Stuttgart), Ángel Di María (Paris Saint-Germain), Guido Rodríguez (Real Betis), Rodrigo De Paul (Udinese), Alejandro Gómez (Sevilla), Ángel Correa (Atlético Madrid), Nicolás Domínguez (Bologna)

Aanval: Lionel Messi (Barcelona), Lautaro Martínez (Internazionale), Joaquín Correa (Lazio), Sergio Agüero (Barcelona) en Lucas Alario (Bayer Leverkusen).