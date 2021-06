Regering gaat voor volle stadions bij start Eredivisie-seizoen

Vrijdag, 11 juni 2021 om 15:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:13

De stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie kunnen wat betreft de Nederlandse overheid weer in zijn geheel open bij de start van het nieuwe seizoen. Vanaf 30 juni krijgen evenementen in Nederland namelijk de mogelijkheid om met honderd procent capaciteit te gaan werken, zo heeft Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vrijdag bekendgemaakt. Afgelopen seizoen werd al een aantal keer getest met beperkte capaciteit in de stadions.

Bezoekers hoeven in de plannen van het kabinet vanaf 30 juni geen rekening meer te houden met de anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje, waardoor volle stadions op zeer korte termijn weer mogelijk zouden moeten zijn. Voetbalsupporters moeten zich nog wel laten testen op corona voordat ze toegang krijgen tot een stadion en ook een vaccinatiebewijs is nog steeds verplicht, zo blijkt uit de wekelijkse persconferentie van vrijdagmiddag.

Momenteel zijn er nog restricties van kracht wat betreft de bezoekersaantallen. Tijdens het EK zijn er maximaal 16.000 toeschouwers toegestaan bij de groepwedstrijden van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA. Dit aantal wordt tevens aangehouden bij de wedstrijd in de achtste finale op 26 juni die ook in het stadion van Ajax plaatsvindt. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie gaat op 13 augustus van start, met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV een week eerder op 7 augustus.

Op basis van de experimenten van Fieldlab is de Nederlandse regering tot de conclusie gekomen dat de coronamaatregelen voor evenementen behoorlijk kunnen worden versoepeld. Fieldlab Evenementen meldde eind april al dat het onder strikte voorwaarden mogelijk is om evenementen in de buitenlucht te laten doorgaan met 50 tot 75 procent van de normale bezoekerscapaciteit. Die conclusie werd getrokken op twee duels in het betaald voetbal en een interland van het Nederlands elftal.