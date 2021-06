‘Bij Oranje vraag ik altijd of ik een piano op mijn kamer kan krijgen’

Stefan de Vrij meldt zich altijd met een bijzonder wensenlijstje bij Oranje, mocht de speler van Internazionale worden opgeroepen voor de nationale ploeg. De verdediger is een fervent pianist en spreekt dan ook altijd de wens uit om een piano op zijn kamer te krijgen. De Vrij is overigens niet de enige met een muzikale achtergrond bij het Nederlands elftal. Ook Davy Klaassen en Nathan Aké kunnen goed uit de voeten met de toetsen, zo bleek woensdag uit een door OnsOranje gepubliceerde video vanuit het spelershotel.

De Vrij zit in Milaan dicht bij het vuur als het op klassieke muziek aankomt en is dan ook een bewonderaar van Ludovico Einaudi, een bekende Italiaanse pianist en componist. "Hij geeft elk jaar zo'n vijftien concerten in Milaan en in een jaar ben ik er naar iets van acht geweest", vertelt De Vrij tegenover De Volkskrant. "Hij is zo gepassioneerd. Ik heb hem ontmoet en ben bij hem thuis geweest. Door hem ben ik piano gaan spelen. Zonder leraar vooralsnog. Een uurtje een instrument bespelen is een goede oefening voor je hersenen, coördinatie en creativiteit."

In die hoedanigheid was De Vrij onlangs ook aanwezig tijdens een concert van de beroemde cellist Redi Hasa, toen laatstgenoemde hem het podium opriep om gezamenlijk een stuk te spelen. Iets waar De Vrij geen moment rekening mee had gehouden. "Dat was erg spannend, want ik speel pas een jaar en werd geïntroduceerd als een geweldige pianist, haha. Ik vraag altijd of ik bij Oranje een piano op mijn kamer kan krijgen. Nathan Aké en Davy Klaassen spelen ook piano. Misschien kunnen we wel een bandje beginnen."

OnsOranje, het kanaal van de KNVB voor alle fans van het Nederlands elftal, slingerde woensdag al een video de wereld in waarop te zien was hoe Aké en De Vrij gepassioneerd hun hobby uitoefenden. De reacties onder het Twitterbericht waren louter positief, waarbij één iemand cynisch opmerkte dat het tweetal zondag 'vanaf de vleugels' moet opereren. "Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat pianospelen je ook kan helpen in het veld", besluit De Vrij.