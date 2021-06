‘Arnautovic speelt het liefst tafelvoetbal, dan hoeft hij niet te bewegen’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 13:32 • Rian Rosendaal

Het lijkt onrustig te zijn in het Oostenrijkse kamp in aanloop naar het EK. Onder meer Frenkie Schinkels maakt zich zorgen over de nationale ploeg, één van de tegenstanders van het Nederlands elftal in de poulefase. De al jaren in Oostenrijk woonachtige oud-speler, in het Alpenland bekend van zijn werk als analist, voorziet problemen met de door bondscoach Franco Foda zo geprezen Marko Arnautovic.

"Over het nationale team blijf ik mijn opinie geven, omdat ik vind dat het veel beter kan", zo oordeelt Schinkels in een vraaggesprek met Voetbal International. "Maar voetballers als David Alaba, Marko Arnautovic, Aleksandar Dragovic en aanvoerder Julian Baumgartlinger, zeg maar de oude garde, maken de dienst uit in de selectie. De hiërarchie is een probleem." In de optiek van de geboren Nederlander heeft met name Arnautovic te veel krediet bij Foda. "De trainer zegt: 'Arnautovic is mijn man'. We hebben hem ook nodig, tegen Slowakije was hij een van de lichtpuntjes, maar je kunt niet gokken en wachten op de bevliegingen van één man."

"Alleen Ronald Koeman kan dat met Messi bij Barcelona. Maar Arnautovic voelt zich hierdoor wel de baas", uit Schinkels zijn zorgen over de verhoudingen binnen de Oostenrijkse ploeg. "Maar hij speelt het liefst tafelvoetbal, dan hoeft hij niet te bewegen. Met hem kun je in elk geval niet pressen of jagen, ja, alleen in een bos misschien", zo klinkt het enigszins cynisch. "En Alaba behoort al jaren tot de beste verdedigers ter wereld bij Bayern München, maar hij denkt: Waarom kan ik in het nationale elftal geen spelverdeler zijn? Foda laat zijn oren naar hem hangen en stelt hem dus op het middenveld op."

Schinkels pleit voor een 3-4-3-systeem en meer druk naar voren, iets dat volgens hem onder Foda veel te weinig gebeurt. Ondanks de zorgen over Arnautovic moet hij wel in de aanval starten bij Oostenrijk, samen met Marcel Sabitzer en Christoph Baumgartner. "Als Foda zo speelt, verwacht ik een veel betere prestatie dan tijdens het EK in Frankrijk, toen Oostenrijk zonder zege laatste werd in de poule. Toen hadden we hetzelfde probleem en waren het ook de sterren die de dienst uitmaakten", blikt Schinkels terug op de teleurstellend verlopen eindronde in 2016. "Foda heeft alleen een kans als hij het Red Bull-systeem gaat spelen. Doet hij dat niet, dan tekent hij zijn eigen doodvonnis."