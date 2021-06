Oranje krijgt te maken met Duitse scheidsrechter bij openingsduel

Vrijdag, 11 juni 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal

Felix Brych is zondagavond de scheidsrechter bij de openingswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oekraïne op het EK, zo is vrijdag door de UEFA wereldkundig gemaakt. Landgenoten Mark Borsch en Stefan Lupp zullen als assistent-scheidsrechters fungeren in de Johan Cruijff ArenA, terwijl de Pool Bartosz Frankowski de rol van vierde official op zich zal nemen. De Duitser Marco Fritz is als VAR aangesteld voor het openingsduel van Oranje.

Het is de zesde keer dat Brych een wedstrijd van het Nederlands elftal zal fluiten. De laatste keer was vorig jaar september, toen Italië in de Nations League met 0-1 te sterk was voor het elftal van bondscoach Frank de Boer. Ook was Brych in 2015 de arbiter bij het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Turkije (1-1). Daarvoor was de Duitse scheidsrechter betrokken bij drie oefenwedstrijden van Oranje, die overigens allemaal winnend werden afgesloten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 45-jarige Brych is een van de topscheidsrechters in Europa en de UEFA beloonde hem in het verleden met finales in de Champions League en Europa League. Brych was in het verleden ook vijfmaal aanwezig bij duels van Ajax in de Champions League. Zo was de ervaren Duitser de leidsman bij de dramatische uitschakeling van Ajax tegen Tottenham Hotspur in het miljardenbal in 2019. In datzelfde seizoen werd hij door de UEFA aangesteld voor de uitwedstrijd tegen Real Madrid, dat op eigen veld met 1-4 klop kreeg van Ajax.