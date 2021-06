Barcelona en Atlético horen vraagprijs van 50 miljoen

Edwin Zoetebier moet de nieuwe keeperstrainer van Vitesse worden. De oud-doelman is in gesprek met de Arnhemse club, waar een meerjarig contract voor hem klaarligt. (De Gelderlander)

Beide clubs zullen wel flink in de buidel moeten tasten, daar Napoli een bedrag van vijftig miljoen euro verlangt voor de middenvelder.

Manchester United heeft met een bod van 11,5 miljoen euro een eerste poging gewaagd om Kieran Trippier in te lijven. Atlético Madrid houdt echter vast aan de ontsnappingsclausule van ruim veertig miljoen euro. (Daily Mail)

SC Cambuur gaat een poging wagen om Sam Hendriks voor de derde keer naar Leeuwarden te halen. De spits beschikt over een transfervrije status nadat zijn contract bij Go Ahead Eagles afliep. (Omrop Fryslân)