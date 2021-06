Sneijder: ‘Als hij de kans krijgt, kan hij voor een sensatie zorgen dit EK'

Vrijdag, 11 juni 2021

Wesley Sneijder is zeer gecharmeerd van Donyell Malen. De oud-international van het Nederlands elftal denkt zelfs dat de spits van PSV voor een sensatie kan zorgen, mocht Frank de Boer hem de kans op speeltijd gunnen. Afgaande op de laatste oefeninterlands lijkt Malen echter niet het vertrouwen te krijgen van de bondscoach, daar De Boer zowel tegen Schotland (2-2) als Georgië (3-0) voor Wout Weghorst koos in een tweespitsensysteem met Memphis Depay. Malen viel tegen Georgië nog wel in, twintig minuten voor tijd.

"Malen vind ik een geweldige spits", begint Sneijder bij de EK-show van Voetbal International. "Ik denk dat als hij de kans krijgt om te spelen, hij voor een sensatie kan zorgen dit EK. Ik ben echt gecharmeerd van die jongen. Je ziet elke keer als ze samenspelen, Memphis en Malen, dat ze elkaar goed vinden. Er is een hoop beweging. Ik zou eerder voor beweging kiezen dan één statische spits erbij." De Boer heeft naast Weghorst ook nog de beschikking over Luuk de Jong en Malen als centrumspitsen. Malen bleef tegen Schotland op de bank en kwam tegen Georgië twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Weghorst, die even daarvoor zijn eerste interlandgoal had gescoord.

Daarnaast heeft Sneijder in zijn ideale opstelling een basisplek ingeruimd voor Ryan Gravenberch. De middenvelder van Ajax heeft volgens Sneijder een sterk seizoen achter de rug bij Ajax en verdiend het om aan de aftrap te starten tegen Oekraïne zondag. "Gravenberch vind ik op dit moment verder dan De Roon", is Sneijder van mening. "Die jongen heeft het verdiend. Die heeft een fantastisch seizoen gespeeld bij Ajax. Geef die jongen een kans. Hij is jong, maar laat hem starten. Geef hem het vertrouwen." Gravenberch kwam net als Malen twintig minuten voor tijd binnen de lijnen tegen Georgië en deed tegen Schotland een uur mee. Het lijkt niet waarschijnlijk dat De Boer in hem een basisspeler ziet.

Op het middenveld had Sneijder in eerste instantie bovendien een plek ingeruimd voor Donny van de Beek, die deze week geblesseerd moest afhaken en niet in actie zal komen. "Die jongen heeft heel weinig gespeeld", licht Sneijder de situatie van Van de Beek toe. "Uiteindelijk selecteer je hem toch. Dan moet je hem ook het volledige vertrouwen geven en hem laten starten. Dat moet je hem voor het toernooi mededelen: 'Jij wordt mijn vaste nummer tien'. Die kwaliteiten heeft hij natuurlijk. Hij speelt niet voor niks bij Manchester United. Dat heeft hij niet gedaan en uiteindelijk slaat dat op het lichaam met de blessure. Ik vond wel dat hij hem anders had moeten laten spelen."