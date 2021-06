Gosens kan voor financiële meevaller zorgen op EK: ‘Verwacht een bloemetje’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 11:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:10

Bij FC Dordrecht wordt reikhalzend uitgekeken naar het EK. De club uit de Keuken Kampioen Divisie hoopt op een goed eindtoernooi van Robin Gosens om nog wat centen op te strijken. De linkervleugelverdediger van Atalanta maakt deel uit van de EK-selectie van Duitsland en mag bij een goed EK wellicht hopen op een mooie transfer. In dat geval profiteert Dordrecht mee, aangezien de hekkensluiter van het afgelopen seizoen recht heeft op een zogeheten solidariteitsbijdrage.

Gosens droeg tussen 2013 en 2015 53 keer het shirt van Dordrecht, om vervolgens door Vitesse voor 200.000 euro verkocht te worden aan Heracles Almelo. In Almelo groeide de linksback uit tot een vaste waarde, wat hem een transfer naar Atalanta opleverde. Bij een eventuele vervolgtransfer wrijven ze zich bij Dordrecht in de handen. "Dat zou heel gunstig zijn", vertelt voormalig technisch directeur Marco Boogers tegenover het Algemeen Dagblad. "Want de club krijgt een deel van de transfersom vanwege de solidariteitsbijdrage. Dat kan een leuk centje opleveren. Ik heb Hans de Zeeuw (algemeen directeur, red.) onlangs al laten weten dat ik dan wel een bloemetje verwacht, haha."

Dat Gosens het in de jaren na Dordrecht zo goed zou doen, hadden ze ook daar niet verwacht. De verdediger kwam tijdens de laatste twee oefeninterlands tegen Denemarken (1-1) en Letland (7-1) in actie en wist tegen laatstgenoemde opponent zelfs het net te vinden. "Natuurlijk sta ik ervan te kijken dat Robin het zo ver geschopt heeft", gaat Boogers verder. "Ik heb nog zeker met honderd spelers uit mijn tijd bij Dordt goed contact, daar hoort Robin ook bij. Hij was bij Dordt nog een jong en iel ventje, maar met keihard trainen heeft hij mooi carrière gemaakt. Gekke verhalen over hem zijn er helaas niet, sorry, hij was ook op zijn negentiende al een serieuze en gedreven prof."

Ook Giovanni Korte volgt de verrichtingen van zijn voormalig ploeggenoot op de voet. De twee promoveerden in 2014 met Dordrecht naar de Eredivisie om een jaar later als nummer achttien weer te degraderen. "De topwedstrijden van Atalanta kijk ik altijd en de wedstrijden van Duitsland zal ik ook zeker met interesse gaan volgen", aldus Korte. "Hij kan aan de bak tegen Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé, maar met zijn loopvermogen moet dat goed komen. Hij was op zijn negentiende al enorm serieus, hij had echt duizend procent commitment om te slagen als profvoetballer. Daarom is het ook zo mooi om te zien hoe ver hij het al geschopt heeft."