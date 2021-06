Sneijder: ‘Ik denk dat er veel meer is gebeurd dan alleen een positieve test’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 10:46 • Yanick Vos

Wesley Sneijder denkt dat de positieve coronatest van Jasper Cillessen niet de enige reden is van bondscoach Frank de Boer om de doelman niet mee te nemen naar het EK. In de EK-show van Voetbal International zei de recordinternational van het Nederlands elftal vrijdag dat hij het vermoeden heeft dat er achter de schermen meer is gebeurd.

Nog voor de oefenwedstrijd van Nederland tegen Schotland besloot De Boer de naam van Cillessen definitief van de EK-lijst te halen. De Valencia-keeper zat thuis in zelfisolatie vanwege een positieve coronatest en miste daardoor het trainingskamp in Portugal. “We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer honderd procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid”, zo legde De Boer uit in een persbericht.

“Je weet niet wat er gebeurd is. Wij weten dat allemaal niet”, zei Sneijder vrijdagochtend. “Ik denk, en ik weet helemaal niks en ik heb ook geen inside information, dat er veel meer gebeurd is dan alleen een positieve test.” Volgens presentator Kees Jansma wil bondsarts Edwin Goedhart ‘werkelijk geen enkel risico’ lopen met oog op corona. “Zoals waar Spanje en Zweden nu mee geconfronteerd worden, dat het misgaat. Een speler die een week lang niks mag doen is niet fit. Dat is natuurlijk de afweging geweest. De Boer wil alleen maar fitte spelers meenemen”, aldus Jansma.

Cillessen was aan het einde van vorige maand aanwezig bij een feest van NEC na de promotie naar de Eredivisie. Hij is ervan overtuigd dat hij daar niet besmet is geraakt omdat hij daar naar eigen zeggen constant anderhalve meter afstand heeft gehouden. In een interview met De Telegraaf liet Cillessen weten dat hij besmet is geraakt in de kleedkamer van Valencia. Sneijder zou het ‘heel erg dom’ vinden als Cillessen toch bij NEC besmet is geraakt. “En dan zou ik die straf ook echt terecht vinden. Als dat zo is, want nu speculeren we inderdaad”, voegde de oud-international daar aan toe.