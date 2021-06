'Van het niveau Timber en hij wordt intern bij Ajax zelfs hoger ingeschat’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 06:55 • Laatste update: 07:23

Valentijn Driessen vindt het onbegrijpelijk dat bondscoach Frank de Boer geen vervanger heeft opgeroepen voor de geblesseerde Donny van de Beek. De middenvelder van Manchester United verliet deze week het trainingskamp van Oranje met een aanhoudende liesblessure. Driessen liet eerder in een video op de website van De Telegraaf al weten dat hij het goed zou begrijpen als Devyne Rensch alsnog door De Boer wordt opgeroepen en in zijn column gaat hij uitgebreid in op die suggestie. “Waarom hem niet alsnog selecteren?”, vraagt de chef voetbal van de krant zich af.

Driessen vindt het vreemd dat De Boer zich na het afhaken van Van de Beek niet heeft gericht tot een van de afvallers, zoals Ryan Babel, Jeremiah St. Juste, Anwar El Ghazi of Tonny Vilhena. Hij denkt dat Rensch in staat is om aan te haken bij het niveau van Oranje, net zoals zijn ploeggenoten bij Ajax Jurriën Timber en Ryan Gravenberch dat doen. “Zij lijken zich in de basis te spelen. Als De Boer hun kwaliteiten tenminste op waarde weet te schatten”, schrijft Driessen. Volgens de journalist zit Rensch conditioneel nog op een hoog niveau, doordat hij pas een week geleden uit de bubbel bij Jong Oranje is gestapt en daardoor probleemloos zou kunnen aanhaken bij het grote Oranje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Driessen heeft Rensch afgelopen seizoen in de Eredivisie en Europa League bewezen dat hij over de kwaliteiten beschikt om overeind te blijven op het hoogste niveau. “Met die achtergrond blijft het onbegrijpelijk dat Erwin van de Looi hem in de eindfase van het EK met Jong Oranje slechts als wisselspeler zag en dat De Boer hem ook al over het hoofd zag voor een plaats in de voorselectie van Oranje", stelt Driessen over de achttienjarige verdediger. Aan eventueel gezeur over De Boers Ajax-voorkeur had de bondscoach sowieso maling moeten hebben, omdat het niveau van de ploeg van Erik ten Hag nu eenmaal ver boven de rest uitsteekt. Voor talent kom je bijna automatisch in Amsterdam uit."

“Rensch is van het niveau Timber en wordt intern bij Ajax zelfs hoger ingeschat”, vervolgt de chef voetbal. Volgens Driessen spreekt het in het voordeel van Rensch dat hij in alle posities in de verdediging uit de voeten kan, ongeacht het systeem. “Zelf vindt hij zich als linker centrale verdediger het beste op zijn plaats. Laat De Boer daar nu een probleem hebben, waar Matthijs de Ligt zich vorige week tegen Schotland aan vertilde. Zijn vergissing Rensch niet op te nemen in de voorselectie en definitieve selectie had De Boer goed kunnen maken door hem als vervanger van Van de Beek op te roepen.”