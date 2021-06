René van der Gijp: ‘Die twee worden bij Oranje veel te belangrijk gemaakt’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 01:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

René van der Gijp is absoluut geen voorstander van het 5-3-2-systeem van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK. De analyticus zou ‘honderd procent’ voor een 3-4-3-systeem kiezen, met Daley Blind aan de linkerkant, omdat nu ‘een te belangrijke rol’ is weggelegd voor Denzel Dumfries en Owen Wijndal. “Dat vind ik nou net twee spelers waarvan ik vind dat ze niet te belangrijk moeten worden gemaakt. Ze hebben al genoeg aan zichzelf”, benadrukte Van der Gijp donderdagavond in het programma ‘De Oranjezomer’ op SBS6.

“Ik word er een beetje gek van. Ik heb er op een of andere manier helemaal geen vertrouwen in”, startte Johan Derksen. “We zitten met een stuntelige bondscoach waar ik geen vertrouwen in heb. Het zijn aardige voetballers, maar ik heb nog nooit een elftal gezien.” Van der Gijp heeft weinig zin om ‘vier weken lang’ aan te horen in welk systeem er nou moet worden gespeeld. “Je weet dondersgoed dat als het met het 5-3-2-systeem in de eerste groepwedstrijd meteen misgaat, dat er dan weer kritiek komt. Dat ze anders moeten gaan spelen. Ik zie het eigenlijk heel simpel: Nederland wordt geen Europees kampioen.”

Van der Gijp is van mening dat Oranje om die reden naar zijn kwaliteiten moet spelen. “Het maakt geen reet uit dat we het EK niet winnen. Maar daarom vind ik dat we leuk voetbal moeten gaan spelen. Daar staan wij als land om bekend. Er worden niet voor niks forse transfersommen voor spelers als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong betaald. Dat komt omdat wij spelers hebben die goed en verzorgd kunnen voetballen. Straks hebben we drie groepsduels gespeeld en dan ga je er ook in de achtste finales uit. En dan zegt iedereen: ‘Wat een kuttoernooi was dat’. Daarom vind ik dat ze met drie spitsen moeten spelen.”

Het zit Van der Gijp echter vooral dwars dat twee spelers door het 5-3-2-systeem belangrijker worden gemaakt dan ze geacht te zijn. “Denzel Dumfries en Owen Wijndal worden in dit systeem enorm belangrijk gemaakt. En dat vind ik nou net twee spelers waarvan ik vind dat ze niet te belangrijk moeten worden gemaakt. Ze hebben al genoeg aan zichzelf. Dat zijn twee jongens die hun hoofd net boven het water kunnen houden. Wijndal is gewoon een heel eenvoudige back, maar daar komen we over een paar maanden wel achter. Die jongens ga je dadelijk laten zwemmen”, voorzag de voormalig profvoetballer.

Derksen was het volledig eens met Van der Gijp. “Met dit elftal kun je toch van iedere serieuze tegenstander verliezen als je door de groepsfase heen bent. Als de backs de belangrijkste voetballers worden in balbezit . . .” Dick Advocaat: ‘Dan moet de bondscoach dat gaan veranderen.” Derksen: “Dumfries gaat twintig keer mee naar voren, haalt twintig keer de achterlijn en er zit één bruikbare voorzet tussen.” Van der Gijp haakte in: “Weet je wat het is Johan, die Wijndal durft de bal niet voor te geven. Het heeft voor Wijndal helemaal geen zin dat-ie daar komt. Als-ie daar komt, gaat hij naar binnen.”

“Van Dumfries weten we: als de voorzet aankomt, is het geluk.” Van der Gijp zou naar eigen zeggen, in ieder geval in de groepsfase, ‘honderd procent’ voor een 4-3-3-systeem kiezen. “Met buitenspelers. Dumfries en Wijndal moeten mensen voor zich hebben. Dat hebben ze bij hun club ook. Nu ziet Wijndal niemand en op een gegeven moment staat hij bij de cornervlag.” Advocaat zou ook voor 3-4-3 kiezen. “Ik vind het veel gevaarlijker, ook ten opzichte van de tegenstander. Die moeten dan keuzes gaan maken. Nu kun je je erop gaan instellen.” Van der Gijp: ‘Ik zou, bij een 3-4-3-systeem, Daley Blind als linksback zetten en Teun Koopmeiners op de plek van Blind. Dan heb je twee keer voetbal. Je hebt voetbal aan de linkerkant, veel meer dan met Wijndal, en je hebt voetbal vanuit het centrum.”

“Als wij die linksback van AS Roma zouden hebben”, doelde Van der Gijp op Italiaans international Leonardo Spinazzola. “Dan had ik gezegd: ‘Laat hem lekker heel die linkerkant bestrijken. Maar nu hebben we dat gewoon niet. Klaar. Je kan van een jongen als Wijndal gewoon nog niet al te veel verwachten. Natuurlijk is het een aardige speler, maar ik zou gewoon lekker Blind op links zetten.” Derksen vindt het 5-3-2-systeem al met al ‘verspilde energie’ voor Dumfries en Wijndal. “Die twee backs lopen zich de pleuris. De laatste pass is bijna altijd niets. Dan denk ik: verspilde energie. Laat ze hun energie in verdedigen steken.”