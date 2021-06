Dick Advocaat wijst Oranje-favoriet aan: ‘Alle clubs willen hem hebben'

Vrijdag, 11 juni 2021 om 00:15 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:54

Dick Advocaat kijkt uit naar de verrichtingen van Memphis Depay voor het Nederlands elftal op het EK. De voormalig bondscoach van Oranje noemt de aanvaller de absolute leider van de selectie en uit zijn bewondering voor de manier waarop de Oranje-international zijn dromen heeft waargemaakt. Advocaat vroeg zich ook af of Depay daadwerkelijk Olympique Lyon zal inruilen voor Barcelona.

Advocaat kreeg donderdagavond van presentator Wilfred Genee in het programma ‘De Oranjezomer’ op SBS6 de vraag naar welke voetballer van het Nederlands elftal hij uitkijkt op het EK. “Depay”, benadrukte de voormalig bondscoach van Oranje meteen. “Hij is echt de leider van het elftal. Hij heeft de uitstraling, de kwaliteiten, de doelpunten. Als hij in een goede vorm steekt, dan neemt hij een hoop spelers mee. Het is gewoon een uitstekende voetballer.”

Advocaat benadrukte wel dat Depay bij het Nederlands elftal beter tot zijn recht komt in de punt van de aanval. Genee merkte op dat bondscoach Frank de Boer dan voor een ander systeem moet gaan kiezen. “Dat gaat-ie waarschijnlijk niet doen”, beaamde Advocaat. René van der Gijp zou PSV'er Donyell Malen echter in de spits zetten. “Hij is meer spits dan buitenspeler, terwijl Depay de rol van buitenspeler beter invult.” Advocaat: “Maar dat wil Depay juist niet.”

“Als Depay op links speelt, is hij er ook zelden”, vervolgde Van der Gijp. Johan Derksen stelde dat Depay een vrije rol moet krijgen. “Hij scoort makkelijker dan Malen.” Advocaat kent Depay al jaren, nog van hun gezamenlijke periode bij PSV. “Hij was achttien jaar. Ik stond toentertijd met een dikke auto op de parkeerplaats en toen kwam-ie naar me toe. Hij zat toen pas bij het eerste elftal. Hij zei: ‘Meneer, wat heeft u een mooie auto’. En toen was hij al zo ervan overtuigd dat hij het zelf ook ging maken. Hij zei: ‘Trainer, als ik straks ouder ben, heb ik het gemaakt als profvoetballer’.”

“Depay heeft er alles aan gedaan om zover te komen en dat waardeer ik enorm. Losbandig? Ja, dat was hij zeker. Maar als je ziet hoe hij nu is, hoe hij nu speelt, alle clubs willen hem hebben. Dan heeft hij toch zijn woorden waargemaakt.” Advocaat weet niet waar de toekomst van Depay in clubverband ligt en of Barcelona, een van de clubs met concrete interesse, wel kans maakt. “Tegenwoordig speelt geld ook een grote rol. Bij Barcelona zal het grote geld waarschijnlijk niet zitten.”