Derksen fileert De Boer: ‘Ik vind deze bondscoach schokkend'

Donderdag, 10 juni 2021 om 23:40 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 00:52

Johan Derksen heeft goed goed woord over voor Frank de Boer als bondscoach van het Nederlands elftal. De analyticus gaf donderdagavond in het programma ‘De Oranjezomer’ op SBS6 te kennen dat de oefenmeester ‘oppervlakkig in het leven staat’ en hij ‘helemaal niet gegroeid is’. Ook de keuze om Quincy Promes in de EK-selectie op te nemen bevalt Derksen allerminst. De aanvaller is nog altijd in afwachting van een strafzaak vanwege een steekincident waarbij hij mogelijk betrokken zou zijn.

“Ik vind deze bondscoach schokkend”, benadrukte Derksen in het televisieprogramma. “Hij staat zo oppervlakkig in het leven. Je moet hem geen morele overwegingen in de mond leggen, die heeft hij namelijk niet. Eén van de grote blunders is om die man (Promes, red.) binnen te halen. Een man die bij een steekpartij betrokken was. Die moet Nederland niet gaan vertegenwoordigen in een interland. Daar moet je genadeloos in zijn. Daarnaast heb je hem als voetballer niet eens nodig.”

“Hoe meneer De Boer omgaat met serieuze onderwerpen, dat wordt allemaal gebatalliseerd. Dat doet hij ook met Qatar”, doelde Derksen op de al jarenlange omstreden keuze om het WK van volgend jaar door dat land te laten organiseren. “Zijn broer Ronald is zelfs in loondienst om dat te promoten. Ik vind dat zo armoedig. De Boer heeft het ooit goed gedaan bij Ajax, is vier keer landskampioen geworden en dan denk je dat mensen zich gaan ontwikkelen. Communiceren was nooit zijn sterkte punt.”

“Hij is ten onder gegaan in Italië, in Engeland en in de Verenigde Staten. Hij is helemaal niet gegroeid. Het is alleen maar gestuntel. Ik vind het geen boegbeeld van de KNVB. Ik vind het teleurstellend hoe hij zich gedraagt.” Tafelgenoot Dick Advocaat wist niet of hij Promes wel of niet zou hebben meegenomen naar het toernooi. “Ik vind het moeilijk om iets daarover te zeggen. Ik denk dat De Boer meer weet dan wij”, stelde de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

Derksen zette ook vraagtekens bij de keuze van Promes om deze week, enkele dagen voor aanvang van het EK, een interview aan het Algemeen Dagblad te geven. “Als hij dan zegt dat hij onschuldig is, dan kun je klok erop gelijk zetten dat De Telegraaf met een heel ander verhaal zal komen. Dat vind ik een interessanter verhaal dan een lullig interviewtje in het Algemeen Dagblad.”