Jesper Karlsson mag plots dromen van eerste eindtoernooi met Zweden

Donderdag, 10 juni 2021 om 17:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:57

Er is nog een kleine kans voor Jesper Karlsson om toch met Zweden naar het EK te gaan. De buitenspeler van AZ, die in eerste instantie door bondscoach Janne Andersson niet werd opgenomen in de definitieve EK-selectie, maakt alsnog deel uit van een reservegroep. Aanleiding is een aantal coronagevallen waarmee de nationale ploeg van Zweden te kampen heeft. Na Dejan Kulusevski van Juventus werd ook Bologna-middenvelder Mattias Svanberg positief getest op het coronavirus.

Karlsson zat bij het voorlopige keurkorps van Zweden, maar werd niet opgenomen in de 26-koppige selectie. Door de coronaperikelen mag hij nu echter alsnog hopen op zijn eerste eindtoernooi, daar Andersson een reservegroep heeft samengesteld in het geval het in de komende dagen wederom misgaat. Naast Karlsson maken ook Jacob Rinne (Aalborg BK), Mattias Johansson (clubloos), Joakim Nilsson (Arminia Bielefeld), Niklas Hult (Hannover 96) en Isaac Kiese Thelin (Kasimpasa) deel uit van groep die stand-by staat. Het zestal meldt zich donderdagavond bij de rest van de groep en kan tot zondagavond worden opgeroepen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zweden kent allesbehalve een vlekkeloze voorbereiding in aanloop naar het EK. Dinsdag werd ook al bekend dat Kulusevski positief was getest op het coronavirus. De 21-jarige aanvallende middenvelder kreeg 's ochtends verkoudheidsverschijnselen en liet zich snel daarna testen. Hij zal in ieder geval de openingswedstrijd tegen Spanje aan zich voorbij moeten gaan, aangezien hij in zelfisolatie zit. De positieve coronatest van Kulusevski is een aderlating voor de Zweedse bondscoach, die Kulusevski vermoedelijk had willen laten starten in een spitsenduo met Alexander Isak.

Andersson dient zondagavond om twaalf uur zijn definitieve lijst met 26 spelers door te geven voor het duel met Spanje maandag. Zweden kent een loodzware start van het EK. Na het openingsduel tegen Spanje wacht de lange reis richting Sint-Petersburg voor de confrontatie met Slowakije. De ploeg van Andersson blijft in de Russische stad voor de laatste wedstrijd in Groep E tegen Polen op 23 juni.