Mooiste Sportvrouw van Nederland: ‘Ik kom bij Frenkie en Mikky over de vloer’

Donderdag, 10 juni 2021 om 16:50 • Laatste update: 17:07

Lieke Martens is trots dat ze door FHM is verkozen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland. De 28-jarige aanvaller van Barcelona vertelt in het interview in de FHM500 (bestel hem gratis op wehkamp.nl!) onder meer over haar goede contact met Mikky Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong.

Martens is sinds 2017 actief voor het vrouwenelftal van Barcelona, terwijl De Jong sinds 2019 uitkomt voor de mannenafdeling en Ronald Koeman daar sinds een jaar hoofdtrainer is. "Met Mikky Kiemeney heb ik regelmatig contact", zegt Martens over de relatie met haar landgenote. "Daar kom ik weleens over de vloer en dan zie ik Frenkie ook. Ik ben ook een keer bij Ronald Koeman thuis uitgenodigd om te komen eten. Ik vond het echt superlief dat ze me daarvoor hadden uitgenodigd. Koeman heeft het niet makkelijk gehad. Hij is manager van een van de grootste voetbalclubs ter wereld. Daar moet je karakter voor hebben."

Martens is trots op haar uitverkiezing als Mooiste Sportvrouw van Nederland. "Sport staat natuurlijk op één, maar het is leuk om te horen dat mensen graag naar je kijken", aldus de linksbuiten. "Voetballende vrouwen werden meestal niet als eerste aangewezen op dit gebied. Zij werden altijd als wat mannelijkere type vrouwen gezien met korte kapsels. Ik vind het leuk dat het imago van het vrouwenvoetbal aan het veranderen is. Dat komt ook omdat de kleding beter is. We spelen niet meer in een tent, maar in kortere broekjes. Het is allemaal wat vrouwelijker."

Over de bijbehorende sexy shoot voor de FHM moest Martens even nadenken. "Normaal zijn shoots gerelateerd aan mijn sportprestaties, nu vanwege mijn uiterlijk. Maar het was een superleuk team met fijne mensen, dus dat was heel chill. Ik heb wel vaker in sport-bh gestaan, maar dit was absoluut de meest sexy shoot die ik ooit heb gedaan. Bij Zinzi zie ik er ook vrouwelijk uit, maar dat is wel iets minder naakt dan dit. Wat me aansprak in deze fotoshoot is de combinatie van stoer en vrouwelijk."

Martens is blij met de ontwikkeling die vrouwenvoetbal in korte tijd heeft doorgemaakt. "Tegenwoordig kun je als jong meisje dromen van een profcarrière. Ik ben trots dat het me is gelukt. Dat alle tijd en energie die ik erin heb gestoken zich heeft uitbetaald. Dan heb ik het niet over het financiële gedeelte, maar dat ik mijn droom heb waargemaakt: fulltime profvoetballer worden. Het allermooiste vind ik dat wij, alle vrouwelijke speelsters van nu, vrouwenvoetbal zo populair hebben weten te maken. Mensen vinden vrouwenvoetbal nu wél leuk om naar te kijken. We spelen niet meer op een bijveldje, maar in volle stadions. Wij hebben het niveau met z’n allen naar dit level. Vroeger was je als voetballend meisje toch een outcast. Tegenwoordig wordt vrouwenvoetbal als normaal gezien, dat vind ik nog de grootse overwinning."

Op de vraag hoe het vrouwenvoetbal een volgende stap kan zetten heeft Lieke een duidelijk antwoord. "Ik denk dat we moeten afstappen van het vrouwenvoetbal met het mannenvoetbal te vergelijken. Voetbal is de grootste sport ter wereld en er zijn miljarden fans. Vrouwenvoetbal is nog een relatief jonge sport, dus ik snap wel waar het vandaan komt. Maar het is oneerlijk om met elkaar te vergelijken: mannen zijn sneller, hebben meer kracht en het ziet er ook sneller uit. Bij tennis, hockey of zwemmen wordt er toch ook nooit de vergelijking gemaakt tussen mannen en vrouwen? Als die vergelijking ophoudt, weet ik zeker dat de aandacht zal toenemen en dat nog meer mensen het vrouwenvoetbal kunnen waarderen. Dan is het aan ons, de speelsters, om het niveau nog verder op te krikken."

