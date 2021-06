Flinke tegenvaller voor Italië op vooravond van openingswedstrijd EK

Donderdag, 10 juni 2021 om 15:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:43

Roberto Mancini heeft een dag voor de openingswedstrijd van het EK met een fikse tegenvaller te maken gekregen. De bondscoach van Italië kan tijdens het eindtoernooi geen beroep doen op Lorenzo Pellegrini, zo laat de middenvelder van AS Roma weten via een verklaring op Instagram. Pellegrini raakte woensdag tijdens de training geblesseerd aan zijn dijbeen en moet het eindtoernooi aan zich voorbij laten gaan. De FIGC, de Italiaanse voetbalbond, heeft bij de UEFA een verzoek ingediend om Gaetano Castrovilli van Fiorentina aan de selectie toe te voegen.

In afwachting van een aantal laatste medische tests verbleef Pellegrini donderdag nog bij de nationale ploeg, maar een bericht op Instagram maakt duidelijk dat hij de komende weken niet in actie gaat komen voor zijn land. "Helaas laat dit verdomde dijbeenprobleem het niet toe om in actie te komen tijdens het EK", schrijft Pellegrini. "Dat is heel zuur op dit moment. Maar het is ook een teken dat we nog meer achter de ploeg moeten gaan staan en de ploeg moeten aanmoedigen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van begin tot eind alles voor Italië zal geven. Dat geloof ik. Kom op jongens, kom op Italië. Voor elkaar!"

De ploeg van Mancini reist donderdag af naar het Stadio Olimpico, waar vrijdag om 21.00 uur de openingswedstrijd tegen Turkije wordt afgewerkt. Het duel is in Nederlandse handen, daar Danny Makkelie woensdag te horen kreeg dat hij het duel mag gaan leiden. Het uitvallen van Pellegrini is een volgende domper voor Mancini, die eerder Stefano Sensi ook al zag uitvallen met een blessure. De middenvelder van Internazionale kampt met een hamstringblessure en kon niet op tijd worden klaargestoomd voor het EK. Ook Marco Verratti komt niet in actie namens Italië. De middenvelder van Paris Saint-Germain moest vanwege een liesblessure onder het mes.

Italië is aan een indrukwekkende reeks bezig en bleef in de afgelopen 27 wedstrijden ongeslagen. De ploeg is dan ook een van de outsiders voor de Europese titel. Tijdens EURO 2016 eindigde het avontuur voor de Italianen in de kwartfinale, na een dramatisch verlopen strafschoppenserie tegen Duitsland. Een van de sterren in de EK-selectie is Ciro Immobile, die ook dit seizoen de grens van twintig doelpunten in de Serie A wist te bereiken. Italië is ingedeeld in Groep A met Turkije, Zwitserland en Wales.