CAS verkort dopingschorsing van Ajax-doelman André Onana

Donderdag, 10 juni 2021 om 15:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:10

Het internationaal sporttribunaal CAS heeft in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van André Onana tegen de UEFA. Eerder werd de doelman van Ajax door het tuchtorgaan van de Europese voetbalbond een schorsing van twaalf maanden opgelegd vanwege de vaststelling van een dopingovertreding. Het CAS heeft nu in hoger beroep bepaald dat de schorsing wordt verkort tot negen maanden, zo communiceert de kampioen van Nederland.

De schorsing eindigt op 4 november 2021 en heeft tot die tijd betrekking op alle voetbalactiviteiten van Onana, zowel nationaal als internationaal. De sluitpost mag zijn trainingsactiviteiten twee maanden voor het einde van de schorsing, op 4 september 2021, hervatten. Onana heeft bij Ajax nog een contract dat loopt tot en met 30 juni 2022. Hij staat in de belangstelling van Arsenal, dat volgens eerdere berichtgeving van de NOS twee miljoen euro zou willen betalen als de schorsing bleef staan; als die werd verkort of geschrapt, zou het gaan om circa zes tot negen miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens een vier uur durende online zitting van vorige week woensdag deed de doelman zijn verhaal tegenover drie arbiters van het CAS, waarbij hij werd bijgestaan door zijn advocaten en door Ajax. Daarbij werd het CAS gevraagd hem geen straf op te leggen, dan wel een aanzienlijk kortere straf dan de eerder door UEFA opgelegde twaalf maanden. Het standpunt van UEFA was onveranderd. De Europese voetbalbond wilde dat het CAS vast zou houden aan de twaalf maanden schorsing. Bij de doelman werd na een ‘out of competition’-controle op 30 oktober vorig jaar het middel furosemide in zijn urine aangetroffen. Hij werd destijds positief bevonden na een dopingtest omdat hij volgens zijn verklaring per ongeluk een pilletje van zijn vrouw had gepakt, terwijl hij een aspirine wilde gebruiken. Dat pilletje bevatte het verboden middel.

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, reageert via de officiële kanalen van Ajax op de uitspraak. "Wij hebben met deze uitspraak van het CAS drie maanden winst geboekt ten opzichte van de oorspronkelijke schorsing. De stap naar het CAS is dus niet voor niks geweest. Wij staan voor een schone sport. Maar ik herhaal dat wij ervan overtuigd zijn dat André dit middel per ongeluk heeft genomen en zeker niet om beter te presteren. Dat wordt door alle partijen, ook door UEFA, onderschreven, zo blijkt uit de behandeling bij UEFA en het CAS. Toen we vorige week met André en de juristen ons verhaal bij het CAS hadden gedaan, reed ik met een goed gevoel weg van De Toekomst. Ik heb gemengde gevoelens bij de uitspaak van vandaag, want ons doel was dat hij vanaf deze zomer weer aan wedstrijden mee had mogen doen.”