Brieven van Feyenoord en PSV aan AEK Larnaca liggen op straat

Donderdag, 10 juni 2021 om 13:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:56

PSV en Feyenoord hebben de ogen gericht op Konstantinos Evripidou. Het zestienjarige talent van AEK Larnaca verblijft momenteel in Nederland en is door beide clubs uitgenodigd voor een proefperiode, zo meldt Kerkida. De Cypriotische bron publiceert donderdag brieven die PSV en Feyenoord hebben verstuurd naar Larnaca om de jongeling uit te nodigen op stage.

Evripidou is een centrale middenvelder die uitkomt voor de Onder-16 van Cyprus en in de jeugdopleiding van Larnaca speelt. PSV stuurde op 26 mei een brief naar Larnaca. Hoofd jeugdscouting Rini de Groot schrijft in de brief dat Evripidou wordt uitgenodigd om mee te trainen op De Herdgang en dat hij 'alle mensen binnen de jeugdopleiding' kan ontmoeten. De Groot bevestigt tegenover Voetbalzone dat de proefperiode van Evripidou in Eindhoven maandag begon en zondag zal eindigen.

PSV kondigt in de brief aan de vliegtickets en het verblijf van het talent te bekostigen. Feyenoord zegt alleen de reiskosten van Evripidou in Nederland te betalen, plus zijn verblijf en dat van een ouder/vertegenwoordiger. De Rotterdammers nodigen de middenvelder uit voor een proefperiode bij de Onder-16, 'idealiter aan het begin of in het midden van september'. De brief van Feyenoord is gedateerd van 'juni 2020', maar volgens de berichtgeving uit Cyprus zal Evripidou daadwerkelijk deze zomer op stage gaan op Varkenoord. Het is onduidelijk of de data van de stage van Evripidou in Rotterdam al zijn vastgelegd.

De brief van PSV aan AEK Larnaca:

De brief van Feyenoord aan AEK Larnaca: