Depay looft collega-international: ‘Die klik was er al, het is een goeie jongen’

Donderdag, 10 juni 2021 om 12:12 • Rian Rosendaal

Memphis Depay vormde in de oefeninterlands tegen Schotland en Georgië een aanvalsduo met Wout Weghorst. Volgens de aanvaller van Olympique Lyon is er een klik met de boomlange spits van VfL Wolfsburg. Op de persconferentie van donderdagochtend benadrukt Depay nogmaals dat hij een samenwerking met Weghorst op het EK zeker wel ziet zitten.

"De klik is er omdat ik al met hem sprak buiten het voetbal om", legt Depay op de persbijeenkomst van donderdag zijn band met Weghorst uit. "Het is een goeie jongen en we maken grapjes met elkaar. Dus die klik was er persoonlijk al en in het veld zag je in de tweede wedstrijd (tegen Georgië, red.) dat we elkaar probeerden te vinden met steekballetjes en kaatsen dat ik eronder kom. En op de trainingen proberen we dat ook. Het is uiteindelijk wel gelukt, die wedstrijd, en dan is het gelijk raak", verwijst Depay naar de treffer van Weghorst in de 55ste minuut.

ESPN-verslaggever Pascal Kamperman vraagt vervolgens of er veel verschil is tussen de manier van samenwerken tussen Weghorst en Luuk de Jong. "Nee. Ik ken Luuk ook al heel lang. We hebben bij PSV samengespeeld. Dat is ook een balvaste spits die je kan inspelen en waar je onder kan komen. Ik kan met beiden goed overweg, laat ik dat vooropstellen. Ik denk dat ze allebei wat andere kwaliteiten hebben, maar met allebei kan ik goed overweg." De hevig aan Barcelona gelinkte Depay krijgt vervolgens de vraag voorgelegd of hij tijdens het EK bezig is met transferzaken.

"Ik praat daar liever niet over", is de aanvaller van Lyon duidelijk. "Maar dat is persoonlijk. Voor elke speler is dat weer anders. Ik snap de bondscoach wel als hij dat een beetje naar de zijkant wil duwen." Een Spaanse journalist rakelt daarna de link met Barcelona weer op. "Heb je al een keuze gemaakt over je volgende club? Hier in Spanje gaan we ervan uit dat je volgend seizoen onder Ronald Koeman speelt", zo luidt de stelling. "Ik ben nu alleen maar gefocust op het duel met Oekraïne", benadrukt Depay. "Ik wil er verder niet over praten. Ik wil nu alleen maar een goed EK spelen."