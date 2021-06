Oekraïne moet shirt vlak voor wedstrijd tegen Oranje nog aanpassen

Donderdag, 10 juni 2021 om 11:55 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:02

Vlak voor de start van het EK moet Oekraïne het wedstrijdshirt aanpassen. De eerste tegenstander van het Nederlands elftal presenteerde maandag een speciaal voor het toernooi ontworpen shirt, waarop een silhouet van de landkaart te zien is, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland De Krim. Op de achterkant van het shirt is de tekst 'Glorie aan onze helden' en 'Glorie aan Oekraïne' toegevoegd. De zin 'Glorie aan onze helden' moet verdwijnen, maar de andere zin en de kaart mogen blijven staan.

Volgens de UEFA is de slogan, die in de kraag van het shirt geschreven staat, 'duidelijk van politieke aard'. Met de slogan zou verwezen worden naar de anti-Russische opstand in 2014 in Oekraïne. Tijdens de Euromaidan-protesten werd de zin gescandeerd door demonstranten. Rusland diende eerder deze week officieel protest in over het shirt. Het land was niet te spreken over de slogans en over de landkaart, maar de UEFA stelt dat de Verenigde Naties 'de territoriale grenzen erkennen zoals die worden weergegeven in het design' en dat er daarom geen wijziging hoeft plaats te vinden aan de voorkant van het shirt. Ook de zin 'Glorie aan Oekraïne' mag blijven staan.

Kort na de introductie van de shirts betoogde parlementslid Vitaly Milonov, van de grootste partij Verenigd Rusland, dat de shirts onreglementair waren. "Als de UEFA niet blind is, dan zal het Oekraïne verbieden om dit shirt te dragen op het EK. Sport hoort zich niet te vermengen met politiek", zei hij. "Wat er op het shirt staat interesseert me eigenlijk niet. Oekraïne is ook slechts een outsider. Na de eerste nederlaag is iedereen ze alweer vergeten, het interesseert niemand wat." Zondag treedt Oekraïne in Amsterdam aan tegen Nederland.

UEFA allegedly obliged #Ukraine to remove the phrase “Glory to the Heroes” from the team’s uniform, at the request of #Russia. The slogan is apparently “clearly political,” hence it can’t be used. FYI, you literally can’t even see the slogan, because it’s on the collar. pic.twitter.com/AtosuMId2s — Anastasiia Lapatina (@lapatina_) June 10, 2021