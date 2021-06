De Ligt: ‘Hij heeft de bondscoach laten zien dat hij op dit podium kan spelen’

Donderdag, 10 juni 2021 om 11:35 • Dominic Mostert

Matthijs de Ligt is positief gestemd over de bijdrage van Jurriën Timber bij Oranje. De negentienjarige verdediger van Ajax had in de oefenwedstrijden tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0 zege) een basisplaats in de vijfmansverdediging van Oranje. Hij stond in de eerste wedstrijd naast Stefan de Vrij en De Ligt en had in de tweede wedstrijd Daley Blind en De Vrij naast zich in het centrum.

"Heel positief", oordeelt De Ligt donderdagochtend in een persconferentie over de voortgang van Timber. "Ik heb hem vaker zien spelen bij Ajax, voornamelijk in een viermansverdediging als rechter centrale verdediger of als rechtsback. Bij Ajax kon je al zien dat zijn technische basis supergoed is. Dat zie je ook in de wedstrijden. Hij is rustig aan de bal, zoekt de juiste oplossing, de voetballende oplossing, en staat verdedigend zijn mannetje."

"Ik denk dat hij het in de laatste twee wedstrijden gewoon heel erg goed heeft gedaan. Hij heeft de bondscoach laten zien dat hij op dit podium kan spelen", vindt de verdediger van Juventus. Het is goed denkbaar dat Timber zondag een basisplaats heeft in de openingswedstrijd van het EK tegen Oekraïne. Door het blessureleed van De Ligt is het echter de vraag over welke verdedigers bondscoach Frank de Boer kan beschikken.

De Ligt werkte woensdag, na een halfuur met de selectie te hebben getraind, een individueel programma af. Hij liep zaterdag een liesblessure op tijdens de training. "Het gaat goed, het ziet er goed uit. Het is elke dag afwachten hoe het herstelt en hoe het voelt", geeft hij aan. "Ik heb een deel al met de groep meegetraind en hoop de komende dagen volledig met de groep mee te trainen. Het is afwachten hoe het op de dag zelf voelt. Zondag is zeker wel mijn doel. Daar heb ik mijn ogen op gericht."