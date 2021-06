‘Bayern trekt stekker uit onderhandelingen na salariseis richting 20 miljoen'

Donderdag, 10 juni 2021 om 10:34 • Chris Meijer • Laatste update: 10:39

De onderhandelingen tussen Bayern München en Kingsley Coman over een nieuw contract zijn, al dan niet tijdelijk, gestaakt. De 24-jarige vleugelaanvaller is in Zuid-Duitsland nog in het bezit van een verbintenis tot medio 2023 en der Rekordmeister wil hem graag langer aan zich binden. Coman eist volgens Sport Bild echter een jaarsalaris dat richting de twintig miljoen euro gaat en dat vindt Bayern veel te gortig.

Met zijn nog twee jaar doorlopende contract strijkt Coman op jaarbasis ruim acht miljoen euro op. Beide partijen hebben de intentie om langer met elkaar door te gaan, alleen wil de Franse aanvaller dan wel fors meer gaan verdienen. BILD maakt melding van een gewenste salarisverdubbeling, wat neerkomt op een jaarsalaris van zeventien miljoen euro. Het weekblad Sport Bild schrijft zelfs dat Pini Zahavi, de zaakwaarnemer van Coman, in de contractonderhandelingen heeft ingezet op een jaarsalaris richting de twintig miljoen euro.

Daarmee zou Coman direct bij de topverdieners binnen de selectie van Bayern horen. Het feit dat Leroy Sané naar verluidt circa achttien miljoen euro opstrijkt bij de kampioen van Duitsland, is een reden voor de entourage van Coman om een dergelijk salaris te eisen. Marco Neppe, die momenteel enkele taken van sportief directeur Hasan Salihamidzic overneemt, heeft aan Zahavi laten weten dat hij ‘ongelukkig’ is met de eisen die in de onderhandelingen worden gesteld. Het is de reden dat de gesprekken in ieder geval tijdelijk stil zijn komen te liggen.

Ondertussen probeert Zahavi in Engeland interesse te wekken voor Coman. De belangenbehartiger zou clubs reeds hebben laten weten dat ze biedingen kunnen voorbereiden op de dertigvoudig Frans international. Chelsea en Manchester United zouden in ieder geval belangstelling hebben voor Coman. De door Paris Saint-Germain opgeleide aanvaller speelt sinds 2015 voor Bayern, nadat hij eerst op huurbasis en twee jaar later definitief werd overgenomen van Juventus. Coman was voorlopig goed voor 41 doelpunten en 50 assists in 200 officiële wedstrijden voor Bayern.