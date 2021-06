‘Die eretitel moet je verdienen en dat heeft De Roon nog niet gedaan’

Donderdag, 10 juni 2021 om 10:31 • Rian Rosendaal

Willy van de Kerkhof snapt wel waar de kritiek op Marten de Roon vandaan komt. De oud-middenvelder van Oranje, die de bijnaam 'de stofzuiger' kreeg, vindt dan ook niet dat Frank de Boer de speler van Atalanta een basisplaats moet geven tijdens het EK. Van de Kerkhof pleit voor meer voetbal op het middenveld en denkt daarbij aan Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch.

"Ik zie ’stofzuiger’ als een eretitel en die moet je wel eerst verdienen. Op dit moment vind ik dat De Roon dat nog niet heeft gedaan", zo oordeelt Van de Kerkhof op verzoek van De Telegraaf. "Een echte stofzuiger is een speler die de trainer samen met de keeper als eerste op het opstellingenformulier zet. Die het hele team beter laat functioneren en onmisbaar is, zoals N’Golo Kanté bij Frankrijk." In die categorie valt de Oranje-international nog niet, aldus de voormalig PSV'er. "Die status heeft De Roon nog helemaal niet bij Oranje."

Van de Kerkhof keek in de afgelopen oefeninterlands met veel interesse naar De Roon en de analist ziet de middenvelder op een belangrijk onderdeel tekortschieten. "Het gaat niet alleen om duels winnen of ballen afpakken, maar vervolgens moet je de ballen ook naar de goede kleur spelen. Dat heeft De Roon de afgelopen wedstrijden niet goed gedaan", zo wordt de vinger op de zere plek gelegd. Van de Kerkhof is het eens met de stelling van Valentijn Driessen dat Ryan Gravenberch op het middenveld veel meer teweeg kan brengen dan De Roon.

"In een 5-3-2 systeem zou ik tegen deze tegenstanders kiezen voor een voetballende middenvelder voor de verdediging. Oranje zal in deze wedstrijden het initiatief krijgen en dan moet je daar iemand hebben die het team voetballend kan helpen", zo geeft Van de Kerkhof mee aan De Boer. Er wordt gelijk een suggestie aangedragen. "Ik zou daarom veel liever Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch zien op die plek. In wedstrijden tegen sterkere tegenstanders zou je wel weer voor een type als De Roon voor de verdediging kunnen kiezen, maar voorlopig is Oranje beter af zonder."