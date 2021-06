‘Boze Mbappé wilde op persconferentie verschijnen door uitspraak van Giroud’

Donderdag, 10 juni 2021 om 09:58 • Chris Meijer

Er is bij Frankrijk vijf dagen voor de eerste groepswedstrijd op het EK tegen Duitsland een relletje ontstaan. Olivier Giroud sprak na het uitzwaaiduel met Bulgarije (3-0 overwinning) zijn frustraties uit, omdat hij van mening was dat hij te weinig ballen had gekregen. Ondanks dat hij dit deed zonder namen te noemen, nam Kylian Mbappé deze uitspraken volgens L’Équipe bijzonder persoonlijk op en wilde hij zelfs op een persconferentie verschijnen om erop te reageren.

Giroud begon tegen Bulgarije aanvankelijk op de bank, maar kwam na 41 minuten spelen als vervanger van de geblesseerde Karim Benzema binnen de lijnen. De spits van Chelsea nam in de slotfase twee doelpunten voor zijn rekening, waardoor Frankrijk met een ruime 3-0 zege op zak kon gaan toewerken richting de start van het EK. “Ik reageerde wat rustig, omdat ik soms loopacties maak en de bal dan niet krijg. Ik zeg niet dat ik altijd de beste loopacties maak, maar ik probeer oplossingen te vinden binnen het strafschopgebied”, zei Giroud in gesprek met L’Équipe du Soir.

Bondscoach Didier Deschamps reageerde kort daarna op de uitspraken van Giroud. “Als je iedere bal krijgt waar je om vraagt... Het gaat altijd op dezelfde manier. De aanvaller zegt: ‘Ik maak loopacties, maar de bal blijft op het middenveld’. Middenvelders zeggen hetzelfde over aanvallers. Soms komt de pass nu eenmaal niet, ondanks de bewegingen. Maar het is niet zo dat hij Kylian daarmee stigmatiseert, ofzo.”

Mbappé trok zich de uitspraken van Giroud echter wel degelijk aan. De 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain voelde zich dusdanig boos en aangevallen, dat hij op de persconferentie wilde verschijnen om op de spits van Chelsea te reageren. Uiteindelijk heeft Deschamps Mbappé ervan weerhouden om zich in het openbaar uit te spreken over Giroud, waarna de onenigheid tussen de twee aanvallers binnenskamers is uitgesproken.