Door Agüero weggegeven Range Rover staat nu al te koop op eBay

Sergio Agüero gaf onlangs zijn Range Rover ter waarde van 46.000 euro per loting weg aan de materiaalman van Manchester City. De ontroerende beelden werden massaal gedeeld en besproken op de sociale media. Ally Marland echter lijkt er weinig voor te voelen om de auto lang in bezit te hebben. Hij heeft de Range Rover die hij kreeg van de vertrokken spits namelijk alweer te koop gezet op eBay.

Marland en zijn vrouw beschikken al over een auto en hebben gezamenlijk besloten om de door Agüero geschonken auto in de verkoop te zetten. Mensen die interesse hebben in de Range Rover kunnen op eBay bieden vanaf omgerekend 26.000 euro. Bij de advertentie staat ook duidelijk vermeld dat het om de oude auto van de naar Barcelona vertrokken Argentijn gaat. Volgens The Sun schenkt Marland vijf procent van het verkoopbedrag van de bolide aan het Derian House Children's Hospice.

De advertentie van de Range Rover op eBay.

Naast de Range Rover gaf Agüero circa zestig medewerkers van Manchester City een exclusief horloge als afscheidscadeau. Agüero gaf het grootste deel van de medewerkers van Manchester City een horloge van 1000 euro cadeau. Voor de stafleden die intensiever met hem hebben samengewerkt in de afgelopen tien seizoenen was er een Hublot-horloge ter waarde van 8.000 euro als beloning voor het harde werk. 'Gracias! Kun Agüero', staat er gegraveerd op de achterkant van alle horloges.

The moment Sergio Aguero handed over the keys to his Range Rover to one #ManCity kit man before leaving the club. ???? @aguerosergiokun pic.twitter.com/f6s0JzKU08