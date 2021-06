Theo Janssen verbaast zich over De Boer: ‘Dan denk ik: kom op Frank’

Donderdag, 10 juni 2021 om 09:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:26

Er is met name de laatste tijd nogal wat kritiek op de manier van communiceren van Frank de Boer. De bondscoach zou op dat vlak beter met de internationals van Oranje moeten omgaan, zo luidt het oordeel. Theo Janssen, die bij Ajax korte tijd samenwerkte met de trainer, vindt ook dat De Boer zich in sommige gevallen beter kan presenteren richting pers en publiek.

"Ik zie een andere Frank dan degene die ik ken", concludeert Janssen in een vraaggesprek met Voetbal International. "Ik proef twijfel en onzekerheid als ik hem op tv zie. Hij staat duidelijk onder hoge druk. Terwijl hij toch wel wat gewend is op dat vlak, als speler en als trainer. Maar er gebeurt bijna elke dag wel iets raars bij Oranje en de communicatie verloopt rommelig", uit de analist zijn zorgen. "Soms lijkt hij verrast door de vragen die hij krijgt. Dan denk ik: Kom op, Frank, je bent een voormalige topvoetballer, als trainer heb je in Nederland hartstikke goed gepresteerd."

Ronald de Boer is van mening dat zijn broer 'de randzaken beter moet dealen'. "Daarin moet hij scherper zijn. Als je bij de naam Quincy verschillende associaties hebt, moet je Promes in persconferenties gewoon bij zijn achternaam noemen", verwijst de analist naar het feit dat de bondscoach op een persmoment per ongeluk Queensy Menig benoemde in plaats van Promes. "Kleine dingetjes. Aan de andere kant wordt het steeds gekker in de wereld van het voetbal en de media. Elk detail wordt enorm opgeblazen, vooral op social media. Maar daar heeft hij nou eenmaal mee te maken en dan moet je daar scherp mee omgaan."

Voormalig bondscoach Bert van Marwijk vindt dat er teveel wordt gesproken over het functioneren van De Boer. "Het EK is nog niet eens begonnen. Geef hem de tijd." Leo Beenhakker, een andere bondscoach uit het verleden, is het eens met de woorden van Van Marwijk. "Laat Frank nou maar gewoon lekker zijn gang gaan’, zo laat hij weten. "Het leidt alleen maar af, als andere trainers zich met de bondscoach gaan bemoeien." Dick Advocaat voelt niet de behoefte om zijn mening over De Boer te ventileren. "Ik ga me even niet in de discussies mengen."