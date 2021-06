Bod van 15 miljoen uitgebracht op Razvan Marin

Barcelona en de entourage van Ilaix Moriba zitten komende dinsdag voor het eerst met elkaar om de tafel. Door de interesse van andere clubs zijn de onderhandelingen versneld en men is optimistisch over een goede afloop. (TV3)

Mehdi Benatia kan op korte termijn terugkeren naar Italië, waar hij eerder voor AS Roma en Juventus speelde. Bologna heeft belangstelling voor de Marokkaanse verdediger, die na zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail SC transfervrij op te pikken is. (Gianluca Di Marzio)

Cagliari huurt de middenvelder dit seizoen van Ajax en neemt hem komende zomer voor tien miljoen euro definitief over.

AC Milan gaat Fikayo Tomori voor 28,5 miljoen euro definitief overnemen van Chelsea. I Rossoneri onderhandelen tevens met de entourage van Olivier Giroud, die bij the Blues nog één jaar vastligt. (Fabrizio Romano)

Rafael Benítez staat mogelijk voor een terugkeer naar de Premier League. Everton denkt na het vertrek van Carlo Ancelotti aan de Spanjaard, die clubloos is sinds zijn vertrek bij Dalian Pro en eerder in Engeland voor Liverpool, Chelsea en Newcastle United werkte. (Daily Telegraph)