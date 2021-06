Huntelaar gelinkt aan vierde club en hereniging met oude bekenden

Donderdag, 10 juni 2021 om 08:30

Na De Graafschap, sc Heerenveen en FC Twente wordt Klaas-Jan Huntelaar nu ook in verband gebracht met een dienstverband bij NEC. Ted van Leeuwen wil niet ingaan op de geruchten dat de naar de Eredivisie gepromoveerde Nijmegenaren zich gemeld zouden hebben voor de 37-jarige spits. De technisch directeur van NEC beaamt tegenover de Gelderlander wél dat hij goed kan opschieten met Huntelaar.

Van Leeuwen en Huntelaar kennen elkaar nog van hun gezamenlijke periode bij AGOVV Apeldoorn. Het was de huidig technisch directeur van NEC die de spits in 2003 op huurbasis van PSV naar AGOVV haalde. “Ik ga niet in op geruchten, maar dat Klaas Jan en ik goed met elkaar kunnen opschieten, dat is bekend”, zo tekent de Gelderlander op uit de mond van Van Leeuwen. NEC versterkte zich eerder al met Huntelaars voormalig ploeggenoot Lasse Schöne, die transfervrij overkomt van Heerenveen.

Huntelaar is bij Schalke 04 in het bezit van een aflopende verbintenis, waardoor hij transfervrij op te pikken is. Het is voorlopig nog niet duidelijk of de spits nog minimaal een seizoen doorgaat met voetballen of toch een punt achter zijn loopbaan zet, maar over interesse heeft hij niet te klagen. De Graafschap, FC Twente en Heerenveen werden eerder genoemd als gegadigden voor Huntelaar. Hij speelde in het verleden voor De Graafschap en sc Heerenveen, maar heeft geen verleden bij FC Twente of NEC.