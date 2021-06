Rafael van der Vaart: ‘Hij bepaalt of Nederland de halve finale haalt’

Donderdag, 10 juni 2021 om 06:46 • Laatste update: 08:22

Rafael van der Vaart is nog niet onder de indruk van Oranje, maar benadrukt dat de ploeg van bondscoach Frank de Boer tijdens het komende EK ‘in het toernooi kan groeien’. De oud-middenvelder en tegenwoordig analist zegt in gesprek met de NOS dat het succes van het Nederlands elftal zal afhangen van Memphis Depay. “Ik zie voor hem dezelfde rol die Arjen Robben in 2014 had”, aldus Van der Vaart.

“Als je niet kan winnen van Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië, moet je je schoenen aan de wilgen hangen. Ik ben nog niet onder de indruk, maar je kunt in zo'n toernooi groeien. Dan hoef je maar een paar goede dagen te hebben en dan sta je in de finale. En een beetje geluk, dat heb je ook nodig”, geeft Van der Vaart te kennen. Oranje opent zijn EK komende zondag in de Johan Cruijff ArenA met een ontmoeting met Oekraïne.

“Alles hangt ervan af of Memphis Depay zijn dag heeft. Dat is onze man, hij is in topvorm”, benadrukt de 109-voudig international van Oranje. “Hij bepaalt of Nederland de halve finale haalt of er al in de groepsfase uit gaat. Als hij het op zijn heupen krijgt, hebben we absoluut een kans om Europees kampioen te worden.” De favoriet voor de Europese titel zijn in zijn ogen echter Duitsland en Frankrijk. “Het hedendaags voetbal draait om snelheid, techniek en kracht. Dat hebben zij allemaal.”

Van der Vaart voorspelt tevens dat Denemarken gaat verrassen op het komende EK. “Ze hebben een hele goede trainer, Kasper Hjulmand, die is ook trainer geweest van FC Nordsjaelland. Dat noemde ik altijd klein-Barcelona, die speelden echt fantastisch voetbal. De Denen gaan ver komen”, stelt Van der Vaart, die zijn voormalig ploeggenoot Luka Modric, Kai Havertz en Kylian Mbappé aanwijst als de spelers op wie er gelet moet worden. “Die laatste wordt de ster van het toernooi, dat is geen hogere wiskunde.”