Advocaat Moszkowicz over aanleiding steekincident rond Quincy Promes

Woensdag, 9 juni 2021 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:54

Advocaat Yehudi Moszkowicz van de neef van Quincy Promes heeft dinsdagavond bij Humberto uitgebreid toelichting gegeven over het vermeende steekincident dat vorig jaar plaatsvond. Moszkowicz en zijn cliënt hebben 'geen idee' van de aanleiding, maar vermoeden dat het iets is uit het verleden. Verder vindt de advocaat het onverteerbaar dat het Openbaar Ministerie niet laat weten of overgegaan wordt tot vervolging. Voorlopig heeft Moszkowicz echter geen middel om het OM daartoe te dwingen, omdat een zogeheten artikel 12-procedure maanden zou duren. Dat zou betekenen dat het EK voor Promes niet in gevaar is.

Aanleiding van het steekincident

Humberto Tan vraagt in zijn eigen talkshow aan Moszkowicz naar de mogelijke aanleiding, ook omdat daarover in het eerdere interview van het slachtoffer met De Telegraaf niets duidelijk werd. "Dat is een hele goede vraag", aldus Moszkowicz. "Mijn cliënt zegt: 'Ik heb geen idee.' Het was uit het niets. Of er helemaal niks speelde? Als hij dan zou moeten gaan nadenken over wat er zou kunnen zijn, dan moet hij terugdenken aan iets uit het verleden. Maar niet iets over wat op dat moment is gebeurd. Er was geen vuiltje aan de lucht. Hij was uitgenodigd. Iedereen wist dat hij er was, ze hebben samen staan praten. Er was geen aanleiding. En dan nog steeds: er is eigenlijk nooit aanleiding om iemand neer te steken, hè."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Slachtoffer wilde niet naar de politie

Aanvankelijk wilde het slachtoffer helemaal geen strafzaak, legt Moszkowicz uit. "Een week of anderhalf na het incident heeft hij zich bij mij gemeld op kantoor en gezegd wat er was gebeurd. Ik zei: 'Aangifte doen. Je bent neergestoken, dat is een heftig strafbaar feit: aangifte doen.' Toen zei hij: 'Ik ben heel trots op mijn neef. Ik wil niet zijn carrière... hij heeft een unieke kans in het leven, dat is voor weinigen weggelegd, ik wil niet dat dat wordt doorkruist hierdoor. Het is familie, dus ik wil eigenlijk een alternatief. Wat kunnen we doen?' Ik zei: 'De normale route is dan dat je iemand aansprakelijk stelt voor de geleden schade.'"

Het aanvankelijke aanbod van Promes

En dus stuurde Moszkowicz een brief richting Promes. "Op een gegeven moment kwam er een brief van iemand die zei een belangenbehartiger te zijn. Er werd zelfs gesuggereerd dat het een advocaat was, terwijl ze dat niet was. Daarin werd een bedrag van enkele duizenden euro's aangeboden en gezegd: 'Dat moet het zijn.'" Met een dergelijk bedrag gingen Moszkowicz en zijn cliënt niet akkoord. "Wat mensen zich moeten realiseren: mijn cliënt is het niet te doen om geld, maar hij kan niet werken. Hij is iemand die zijn brood verdient met zijn handen, hij heeft een klusbedrijf. Hij kan zijn knie niet buigen, er zit littekenweefsel op de pees waarmee je knieschijf vastzit aan je bovenbeen. Dus hij kan nu niet werken, en mogelijk permanent niet meer het werk doen dat hij hiervoor deed. Dat is een behoorlijke schade, daar moet natuurlijk naar worden gekeken ter compensatie. Als daar dan geen oplossing voor komt, dan is een rechtszaak onoverkomelijk. Een civiele procedure, want nogmaals, mijn cliënt wilde dus eigenlijk geen strafzaak. Hij wilde niet naar de politie, om Promes zijn carrière te beschermen."

Neef van Quincy Promes spreekt: ‘Dat redde denk ik mijn leven’

De neef van Quincy Promes legt uit dat het steekincident nog veel erger had kunnen aflopen. Lees artikel

Waarom er toch een strafrechtelijk onderzoek kwam

Moszkowicz legt uit hoe de politie uiteindelijk toch betrokken raakte. "Wij waren in gesprek op een gegeven moment met een advocaat, er kwam toen alsnog een echte advocaat tussen. Eerst mevrouw Aalmoes (en later Gerard Spong, red.). Toen kwam de politie er zelf achter door een melding van Team Criminele Inlichtingen (CID). Die kwamen naar mijn cliënt: 'Wij hebben een verhaal gehoord dat jij bent neergestoken door Quincy Promes.' Hij wilde dat aanvankelijk niet bevestigen, vanwege het doel dat hij had. Toen heeft hij mij gebeld en heb ik gezegd: 'Ga in ieder geval met ze praten.' Op een gegeven moment heeft de politie gezegd: 'Wij nemen dit hoog op. Je kan niet zomaar iemand neersteken in dit land. Daarvoor moet iemand verantwoording afleggen bij de rechter.' Toen zei ik tegen mijn cliënt: 'Dat is wat ik je altijd heb gezegd. Dit is de normale gang van zaken.' Toen ging hij akkoord om toch aangifte te doen. Toen werd Promes uiteindelijk ook aangehouden en vanaf dat moment... hij werd binnen twee dagen vrijgelaten."

Waarom het OM volgens Moszkowicz tot vervolging over moet gaan

Toen Moszkowicz te horen kreeg dat het onderzoek klaar was, vroeg hij het dossier op bij het OM. Daarop kwam geen reactie. "Het probleem hier is dat het OM niet eens wil bevestigen dat ze hem voor de rechter gaan brengen. Dat schuurt enorm. Elke normale Nederlander die wordt verdacht van een dergelijk strafbaar feit, waar dergelijk bewijs tegen is, die zit in voorlopige hechtenis. Wat de bondscoach terecht zegt: iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Maar ook mensen die van vergelijkbare strafbare feiten worden verdacht zitten nog steeds vast terwijl ze nog steeds het onschuldpresumptie voor zich hebben spreken. Volgens de advocaat is dat compleet onbegrijpelijk. "Voor uw begrip: u mag wat dat betreft vertrouwen op mijn juridisch inzicht, ik doe veel strafzaken. Je hebt een verklaring nodig, een verwonding en als het kan nog een ooggetuige. En daar zijn er meerdere van in dit geval. Dus het is een klip en klare, harde zaak. Wat er dan nu aan de hand is waarom het OM niet overgaat tot vervolging? Dat is de vraag, die ik niet kan beantwoorden. Mijn cliënt houdt er ernstig rekening mee dat men het EK niet wil schaden."

De vergelijking met de zaak Badr Hari-Koen Everink

De advocaat vergelijkt de zaak rond Promes met een zaak uit het verleden rond kickbokser Badr Hari. "Die werd verdacht van de zware mishandeling van Koen Everink, niet eens met een wapen, maar met vergelijkbare verwondingen aan het been. Hari werd nadat hij naar het buitenland was gegaan direct bij het landen in Nederland aangehouden. Het was in juli en hij heeft vervolgens vastgezeten in voorlopige hechtenis tot november. Waarom daar wel, en hier niet? Ik kan het mijn cliënt niet uitleggen."

Geen juridisch middel om rechtsgang af te dwingen

Moszkowicz dreigde eerder al met een zogeheten artikel 12-procedure, maar laat nu blijken dat dat geen oplossing op korte termijn is. "Je kan een artikel 12-klacht indienen als het OM niet wil vervolgen of geen beslissing neemt. Dat is een traject van waarschijnlijk enkele maanden, maar dat is het enige echte middel dat je hebt. Als ik een kort geding zou starten, dan zal waarschijnlijk de kortgedingrechter zeggen: 'Artikel 12-klacht indienen'. Dus wij hebben op dit moment geen effectief middel en kunnen helemaal niks doen."