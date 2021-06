Griezmann was niet blij met Koeman op 24 oktober: ‘Ik word er boos van’

Woensdag, 9 juni 2021 om 23:34 • Dominic Mostert

Antoine Griezmann is het afgelopen seizoen niet altijd gelukkig geweest, erkent hij in een interview met L'Équipe. De aanvaller van Barcelona kon in het begin van het seizoen niet rekenen op een basisplek onder trainer Ronald Koeman. Met name zijn reserverol in de eerste editie van el Clásico, op 24 oktober (1-3 nederlaag), stemde Griezmann verdrietig. Hij mocht in die wedstrijd slechts tien minuten meedoen als invaller.

De dertigjarige Griezmann, vorig seizoen goed voor 13 doelpunten en 7 assists in 36 competitiewedstrijden, krijgt in het interview de vraag of hij het afgelopen seizoen ongelukkig is geweest. Hij antwoordt bevestigend en wijst eerst naar de misgelopen landstitel. "En aan het begin van het seizoen voelde ik me geen belangrijk deel van de ploeg", voegt hij daaraan toe. "Ik ben gewend om altijd te spelen, ook in de grote wedstrijden, maar ik zat op de bank tegen Real Madrid. Ik word er boos van als ploeggenoten zich warmlopen op het veld en jij ernaar moet kijken. Maar dat zijn de keuzes van de trainer en die moeten we accepteren; je moet alles doen om hem te overtuigen van het tegendeel."

In Spanje wordt geregeld gespeculeerd over de relatie tussen Griezmann en Lionel Messi, die problematisch zou zijn. Zijn oom en voormalig zaakwaarnemer Eric Olhats voedde die geruchten in november 2020 door kritiek te uiten op het gedrag van Messi in de kleedkamer, maar Griezmann nam snel afstand van die uitspraken. Tegenover L'Équipe verzekert hij een goede relatie te hebben met de sterspeler. "We kunnen het goed met elkaar vinden. Soms sturen we elkaar berichtjes en we communiceren veel op het trainingsveld. Hij is natuurlijk een heel prettige speler om mee samen te spelen."

"Je kunt hem een meloen geven en hij maakt er kaviaar van", vervolgt Griezmann zijn lofzang over Messi. "Je voelt bij hem niet echt de druk dat je altijd op het juiste moment de pass moet versturen." De Fransman heeft vertrouwen in een succesvol tweede seizoen onder Koeman, maar uit wel lichte kritiek op diens tactische keuzes. "Het voetballende gedeelte gaat steeds beter bij Barcelona. We hebben in het afgelopen jaar veel blessures gehad en we speelden in een systeem waarin niet iedereen per se op de beste plek stond. Maar in het nieuwe seizoen, met een aantal nieuwe spelers, zal alles vanzelf op zijn plek vallen."

Een andere speler met wie Griezmann graag samenwerkt, is Karim Benzema. De veteraan werd na een absentie van zes jaar teruggehaald bij de nationale ploeg van Frankrijk voor het EK. "Zoals iedereen kwam ik erachter toen de spelerslijst op tv werd bekendgemaakt. Ik was verbaasd, maar ook blij", zegt Griezmann. "Karim is een geweldige spits die veel voor ons kan betekenen. We zijn erg blij om hem hier te hebben. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij zich goed voelt in de ploeg en dat hij vertrouwen heeft. Hij is een fijne speler om mee samen te spelen en hij is meer dan welkom."

Griezmann en Benzema stonden in de afgelopen week samen op het veld in de interlands van Frankrijk tegen Wales (3-0) en Bulgarije (3-0). In beide wedstrijden scoorde Griezmann, maar Benzema wacht nog op zijn eerste goal sinds zijn rentree; tegen Wales miste hij een penalty, nadat de vaste strafschopnemer Griezmann hem de bal gaf. Dat deed Griezmann om zijn ploeggenoot vertrouwen te geven. "Ja, ik zei voor de wedstrijd al tegen hem dat hij een eventuele penalty zou nemen. Ik weet hoe belangrijk dat eerste doelpunt is. Karim kreeg kansen en trof de paal... Ik weet hoe dat is. Ik heb vaak meegemaakt dat de bal er gewoon niet in wil. Je hebt een eerste doelpunt nodig om die ban te breken en het te kunnen loslaten."