Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo en Cancelo slaan toe voor Portugal

Woensdag, 9 juni 2021 om 22:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:51

Portugal heeft de laatste oefenwedstrijd op weg naar het EK eenvoudig gewonnen. Door een dubbelslag van Bruno Fernandes en een doelpunt van zowel Cristiano Ronaldo als Joao Cancelo won a Seleção met 4-0 van het Israël van onder meer Eran Zahavi en Eli Dasa. De regerend Europees kampioen beleefde zodoende een vlekkeloze uitzwaaiwedstrijd in de aanloop naar de eerste groepswedstrijd van volgende week dinsdag tegen Hongarije.

In Estádio José Alvalade in Lissabon was sprake van eenrichtingsverkeer: in de eerste helft stelde Israël nul doelpogingen tegenover de twaalf van Portugal; het balbezit was 61 tegen 39 procent in het voordeel van de gastheer. In het eerste kwartier kreeg Portugal meerdere grote kansen om de score te openen. Diogo Jota was onzuiver bij een vrije schietkans na een balverovering van Bernardo Silva en kopte daarna ook over na een scherpe voorzet van Joao Cancelo. Vervolgens nam Bruno Fernandes de bal knap uit de lucht na een pass vanuit het middenveld, waarna hij op keeper Ofir Marciano stuitte; vanuit de tweede lijn schoot Rúben Neves hard naast.

Ronaldo overkwam hetzelfde, maar in de laatste vier minuten van de eerste helft sloeg Portugal tweemaal toe. Fernandes stond in het strafschopgebied klaar om diagonaal binnen te schieten nadat Cancelo de bal teruglegde vanaf de rechterflank, waarna Ronaldo met links raak schoot in de korte hoek na voorbereidend werk van Fernandes. In de tweede helft werd een inzet van Bernardo Silva van dichtbij gepareerd door Marciano, die ook een uithaal van André Silva wegbokste; tussendoor zorgde Zahavi met een afstandsschot dat voorlangs ging voor een van de weinige pogingen van Israël.

Bondscoach Fernando Santos voerde in de tweede helft zes wissels door, waardoor onder meer Ronaldo het veld verliet. De wedstrijd kabbelde voort en het aantal kansen was aanzienlijk lager dan in de eerste helft. Toch wist Portugal nog twee keer te scoren: vier minuten voor tijd trok uitblinker Cancelo vanaf de rechterflank het strafschopgebied in en plaatste hij de bal met links in de verre benedenhoek; in de blessuretijd bepaalde Bruno Fernandes de eindstand met een geplaatst schot in de linkerbovenhoek. Portugal, dat vorige week vrijdag nog met 0-0 remiseerde tegen Spanje, begint het EK volgende week dinsdag met een wedstrijd tegen Hongarije, waarna duels met Duitsland en Frankrijk op het programma staan.