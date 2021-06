NOS maakt alle tien analisten voor EK-uitzendingen bekend

Woensdag, 9 juni 2021 om 20:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:32

De NOS heeft analistenploeg voor de EK-uitzendingen bekendgemaakt. Presentatoren Henry Schut en Sjoerd van Ramshorst krijgen gezelschap van een aantal vaste gasten: Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Leonne Stentler, Mandy van den Berg, Marco van Basten en Hugo Borst zullen afwisselend bij de uitzendingen aanwezig zijn.

Van der Vaart, Afellay, Van Hooijdonk en Stentler zijn al geregeld te zien bij uitzendingen van de publieke omroep, zoals bij Studio Voetbal en rondom interlands. Sneijder staat aan het begin van zijn carrière als analist en is na de zomer ook te zien in Champions League-uitzendingen van RTL 7. De Jong is werkzaam als analist bij beIN Sports en is geregeld te gast op Champions League-avonden, terwijl Van Basten in dienst is bij Ziggo Sport en aanschuift bij Rondo. Borst is met name op zaterdagavonden te zien in de studio van ESPN.

Van den Berg is de enige nog actieve voetballer van het analistengilde van de NOS: de verdediger speelt in het vrouwenelftal van PSV en speelde negentig interlands. De NOS doet live verslag van alle EK-wedstrijden en zendt ook de late night-show Studio Europa uit. De eerste uitzending daarvan is op vrijdagavond, na de openingswedstrijd tussen Turkije en Italië; Stentler, Van der Vaart en Van Basten zijn te gast in het praatprogramma.

