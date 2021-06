Van der Gijp brak hart Derksen: ‘Hoe denk je dat het voelt om dat te zeggen?’

Woensdag, 9 juni 2021 om 19:22 • Dominic Mostert

Johan Derksen was 'superteleurgesteld' door het schrappen van de plannen om een dagelijkse talkshow te maken met de vaste tafelgasten van Veronica Inside. Een jaar geleden sijpelde door dat Talpa ideeën had over een dagelijks programma, al wilde het televisienetwerk die plannen zelf niet bevestigen. René van der Gijp vertelt in een interview met De Telegraaf dat hij en Wilfred Genee niet enthousiast waren, maar Derksen wel.

De drie tafelheren beginnen donderdagavond met de dagelijkse EK-show De Oranjezomer, maar die duurt slechts een maand. Van der Gijp zegt dat hij geen zin had om voor langere duur een dagelijks programma te maken. "Omdat ik ook een leven naast dat showtje wil hebben", legt hij uit. "We hebben veertien jaar lang een programma samen gemaakt. Johan wilde toen per se die dagelijkse talkshow gaan doen. Het was de laatste uitdaging in zijn leven, iets anders had hij niet, zei hij."

"Hoe denk je dat het voelt als ik dan moet zeggen dat ik het niet zie zitten? Toen hadden Wilfred en ik al het idee dat hij op het punt stond om te gaan stoppen, en die hele rel was nog niet eens geweest", doelt Van der Gijp op de controverse van vorig jaar naar aanleiding van een uitzending over racisme, en op de aankondiging van Derksen om na volgend seizoen te stoppen. "Hoe vaak heb ik wel niet tegen Minouche (de vrouw van Van der Gijp, red.) gezegd: ik doe het gewoon, voor Johan.”

Minouche vult aan dat Van der Gijp het 'niet voor een ander' moet doen, maar de oud-voetballer is het daar niet helemaal mee eens. "Als John de Mol zegt dat we volgend jaar toch vijf keer in de week gaan doen, dan doen we het vijf keer in de week. Interesseert me geen hol. Laat gáán. Dat zou ik dan toch doen, voor Johan. Het enige is: je geeft wel echt wat op. Straks moet ik bij de lunch met Minouche de wijn laten staan, want ’s avonds hebben we een uitzending. En mijn zoon wordt tijdens het EK twintig jaar oud. Dat zijn eigenlijk wel leuke dingen om bij te zijn."