Theo Janssen: ‘Ik denk dat hij een betere speler is dan Marten de Roon’

Woensdag, 9 juni 2021 om 18:30 • Jeroen van Poppel

Theo Janssen pleit voor een basisplaats voor Ryan Gravenberch in het Nederlands elftal. De oud-international vindt de middenvelder van Ajax als verbindingsspeler geschikter dan Marten de Roon. "Hij is een jongen die heel snel gekomen is en op het hoogste niveau heeft laten zien dat hij het aankan", aldus Janssen tegenover Veronica Inside.

"Op een gegeven moment moet je de kans krijgen", zo bepleit Janssen een basisplek voor Gravenberch. Hij is van mening dat Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong sowieso moeten spelen. "We hebben natuurlijk meer keuzes, maar als je Davy Klaassen erin zet moet Wijnaldum weer naast Frenkie gaan spelen. Dan kom je bij Marten de Roon uit. Absoluut een prima speler, alleen in het Nederlands elftal wil je daar toch iemand hebben met iets meer kwaliteit, zeker aan de bal. Ik denk dat Gravenberch daarin een betere speler is."

"Hij zit een beetje tussen de andere spelers in (qua type, red.) en hij heeft alles wat je van een middenvelder mag verwachten", vindt Janssen. "Verdedigend heeft hij kwaliteiten, aan de bal heeft hij kwaliteiten, en hij heeft ook loopvermogen. Hij is sterk, atletisch, kan een steekpass geven, een goaltje maken. Ik hoop dat hij gaat spelen, ik vind het zó'n goede voetballer."

Een veelgehoorde vergelijking is die tussen Gravenberch en Paul Pogba. Ook Janssen ziet paralellen tussen de twee middenvelders. "Ik vergelijk hem met de Paul Pogba die bij Juventus heel goed speelde: vaardig aan de bal, sterk in de duels en een verbindingsspeler." Janssen gelooft dat Gravenberch in de toekomst absoluut bij de Europese top terechtkomt. "Barcelona? Waarom niet. Hij heeft nog tijd nodig de komende jaren, moet zich blijven ontwikkelen, maar dat soort clubs zijn dan niet uitgesloten."