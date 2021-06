Intimidaties brengen Feyenoord in problemen: ‘Dit is crimineel gedrag’

Woensdag, 9 juni 2021 om 16:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:34

Enkele belangrijke financiers denken er serieus over na om hun steun voor het nieuwe Feyenoord-stadion in te trekken, zo brengt het Algemeen Dagblad woensdag naar buiten. De betreffende financiers zijn bang dat hun steun voor de plannen van het nieuwe onderkomen de veiligheid van hun bedrijven en families in gevaar brengt. De geldschieters willen alleen betrokken blijven bij de stadionplannen als de regering de agressie de kop weet in te drukken.

Het Algemeen Dagblad komt tot deze conclusie op basis van gesprekken met betrokkenen. Verschillende geldschieters van Feyenoord zijn recentelijk geïntimideerd en zelfs thuis opgezocht door fervente tegenstanders van de nieuwe Kuip. Zaterdagavond kwam een groep supporters van Feyenoord, gehuld in zwarte hoodies, verhaal halen bij Ard Buijsen, die als architect betrokken is bij het project Feyenoord City, algemeen directeur Mark Koevermans en huisjurist Joris van Benthem. De politie heeft de namen van de daders genoteerd, maar heeft tot ongenoegen van Feyenoord geen arrestaties verricht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook directeur en huisjurist van Feyenoord thuis opgezocht door aanhangers

De tegenstanders van het nieuwe Feyenoord-stadion hebben flink veel agressie getoond. Lees artikel

Door de gebeurtenissen van zaterdag heeft een aantal geldschieters besloten om niet langer te willen investeren in de stadionplannen. Andere investeerders twijfelen openlijk aan het project. "Dit is crimineel gedrag", laat een ingewijde weten aan het Algemeen Dagblad. "En zo moet het ook worden aangepakt. Dit moet stoppen, dat hebben we ook tegen Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam, red.) gezegd. Anders gaat onze investering niet door. Als er goed preventief wordt opgetreden, dan is het misschien nog te redden."

De geldschieters behoren tot een groep vermogende Feyenoord-supporters die onder de naam Vrienden aan de Maas opereert. De groepering wil net als de gemeente Rotterdam veertig miljoen euro investeren in het nieuwe Feyenoord-stadion. Een nieuwe thuishaven is goed voor de club en de stad Rotterdam, zo luidt het oordeel. Er was al dertig miljoen euro ingezameld en de verwachting was dat de overige tien miljoen euro ook wel zou gaan lukken. De intimidaties van afgelopen weekeinde zetten de zaken echter in een heel ander daglicht.

Ahmed Aboutaleb zet streep door gesprek met Feyenoord-directie

De burgemeester van Rotterdam gaat door de intimidaties voorlopig niet in gesprek met de Feyenoord-leiding. Lees artikel

"Het is prima om te discussiëren over het nieuwe stadion", aldus een andere betrokkene. "Iedereen mag een mening hebben en die ook fanatiek uiten, dat hoort bij een democratie. Demonstraties, spandoeken, allemaal goed. Maar als het je privé raakt, als gemaskerde mannen voor je deur staan te schreeuwen, dan denken mensen: heb ik hier nog wel zin in? Dan is het family first, niet Feyenoord first. Hoeveel we ook van de club houden. Afgelopen zaterdag is er echt iets veranderd", zo klinkt het vol teleurstelling. De financiers komen binnenkort bij elkaar om de situatie nader te bespreken.

De gemeente Rotterdam heeft een gesprek met de directie van Feyenoord over de plannen voor Feyenoord City eerder deze week afgelast. Ook inspreekmomenten die later deze week stonden gepland, komen te vervallen. Het besluit van de gemeente volgt op signalen van bedreigingen en intimidatie richting betrokkenen. Het is niet bekend of en wanneer de gesprekken alsnog worden gevoerd.

"In de afgelopen weken zijn er, in de aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dit is ontoelaatbaar", zei Aboutaleb dinsdag over de afgelasting van het gesprek met de directie. Onder meer Koevermans zou een update over de huidige stand van zaken rond Feyenoord City geven en ook een investeerder zou dinsdag komen spreken. Een uur voordat de vergadering zou beginnen, besloot de gemeente er een streep door te zetten.