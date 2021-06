PSV beloont zevental jeugdspelers met eerste profcontract

Woensdag, 9 juni 2021 om 15:50 • Mart Oude Nijeweeme

PSV heeft een zevental jeugdspelers deze week beloond met het ondertekenen van hun eerste profcontract. Julian Kwaaitaal, Sven van de Plas, Mattheo Dams, Tim van de Heuvel, Jesper Uneken, Koen Jansen en Niek Schiks zetten allen hun handtekening onder een nieuwe verbintenis bij de club uit Eindhoven. Vijf van hen liggen nu vast tot medio 2024, terwijl voor de andere twee een contract tot de zomer van 2023 klaarlag.

Dams en Uneken zijn de spelers die hun contract met twee jaar verlengd zagen worden. Uneken is de zoon van voormalig PSV-trainer Peter Uneken en fungeert als centrumspits. Hij zag zijn vader deze zomer afscheid nemen als trainer van Jong PSV. Dams is een uit België afkomstige middenvelder die ook in de verdediging kan worden opgesteld. Naast dat hij al sinds de F'jes bij PSV actief is, is hij tevens Belgisch jeugdinternational en kwam hij tot dusver drie keer in actie namens België Onder-16 in verschillende oefeninterlands.

Van de overige spelers is Jansen vermoedelijk de meest bekende. Hij kwam de voorbije jaren uit voor PSV Onder-15, Onder-16 en Onder-18 en zat zelfs al bij de wedstrijdselectie van het beloftenelftal. De zeventienjarige linkervleugelverdediger werd door Uneken vijf keer bij het beloftenteam geroepen, maar maakte zijn debuut in het profvoetbal nog niet. Jansen komt sinds 2018 uit voor PSV en heeft een contract tot medio 2024 getekend.