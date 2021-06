Oude afspraak over Upamecano komt Bayern München duur te staan

Dayot Upamecano werd door Bayern München voor ruim veertig miljoen euro overgenomen van RB Leipzig. Het duurt echter nog even voordat de Franse centrumverdediger zijn opwachting kan maken bij de Duitse kampioen. BILD meldt woensdag dat het contract van Upamecano in München pas op 15 juli ingaat en dat hij tot die tijd nog speler van Leipzig is. De club van de nieuwe coach Jesse Marsch begint op 5 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Leizig-directeur Florian Scholz geeft toe dat het voor alle betrokken partijen beter is dat Upamecano medio juli aansluit bij de selectie van Bayern, waar Julian Nagelsmann voor de groep staat. "Maar het klopt inderdaad dat dit gezien het huidige contract niet het geval is. Daarom verwachten we hem nog hier te zien bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We zullen er echter alles aan doen dat Dayot op 15 juli fit arriveert bij Bayern", zo laat Scholz woensdag weten in een reactie aan BILD. Leipzig en Bayern kozen voor 15 juli als ingangsdatum omdat de club uit Leipzig dan nog over Upamecano zou kunnen beschikken, mocht het Bundesliga-seizoen vanwege de coronapandemie worden uitgesteld.

Volgens BILD is de leiding van Leipzig bereid om Upamecano op 1 juli naar Bayern te laten vertrekken, mits de grootmacht de helft van het maandsalaris van de verdediger overneemt. Het blijkt echter dat de gesprekken hierover tussen beide clubs niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Upamecano werd in februari definitief binnengehaald door Bayern. In zijn tot 2023 lopende contract is een ontsnappingsclausule van 43 miljoen euro overgenomen.

Upamecano is een welkome versterking voor Bayern en Nagelsmann. De club heeft afscheid genomen van Jerôme Boateng, Javi Martínez en David Alaba. Laatstgenoemde verdediger vervolgt zijn loopbaan bij Real Madrid. Daarnaast is gebleken dat Niklas Süle behoorlijk blessuregevoelig is.