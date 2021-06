Italië heeft eigen Jurriën-Timber-scenario door opvallend besluit Mancini

Giacomo Raspadori is de meest opvallende naam in de EK-selectie van Italië. Nog voordat hij zijn debuut in de nationale ploeg had gemaakt, werd hij door bondscoach Roberto Mancini opgenomen in de definitieve 26-koppige selectie. Wie is deze 21-jarige spits van Sassuolo, die in eigen land vergeleken wordt met Sergio Agüero en de voorkeur krijgt boven Moise Kean?

De keuze voor Raspadori in de Italiaanse EK-selectie zagen maar weinig mensen aankomen. Het was voor vrijwel iedereen een grote verrassing dat de talentvolle aanvaller de voorkeur krijgt boven onder meer Kean, die afgelopen seizoen door Everton werd verhuurd aan Paris Saint-Germain. Raspadori, een kleine aanvaller van 1.72 meter, mocht vorig seizoen al regelmatig ruiken aan het grote werk. Hij maakte zijn debuut bij Sassuolo en kwam tot 257 speelminuten, verdeeld over elf wedstrijden. Toen het seizoen na een pauze vanwege het coronavirus weer hervat werd, maakte het toen pas twintigjarige talent zijn eerste doelpunt in de Serie A. In de uitwedstrijd tegen Lazio kreeg hij een basisplaats van trainer Roberto De Zerbi. Op aangeven van Francesco Caputo tekende Raspadori voor de gelijkmaker. Door een treffer van Caputo nam Sassuolo uiteindelijk zelfs drie punten mee uit het Stadio Olimpico. Zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau was een aanzet voor meer mooie momenten in zijn nog prille loopbaan.

Afgelopen seizoen beleefde Raspadori zijn grote doorbraak bij Sassuolo. Grégoire Defrel was doorgaans eerste keus in de punt van de aanval, maar desondanks kwam Raspadori tot 27 wedstrijden waarvan 13 als basisspeler. Het waren niet alleen zijn zes competitiedoelpunten waarmee hij indruk maakte. Ondanks zijn geringe lengte is hij kopsterk. Daarnaast heeft hij een hoge handelingssnelheid, is hij in staat om zichzelf en anderen vrij te spelen en zorgt hij voor constante dreiging voor het doel. Niet voor niets wordt hij in Italië vergeleken met Barcelona-spits Sergio Agüero. Ook zijn er al vaak genoeg vergelijkingen gemaakt met Bruno Giordano, een voormalig Italiaanse aanvaller die in 1987 aan de zijde van Diego Maradona kampioen werd met Napoli. Waar veel talenten met zijn kwaliteiten op jonge leeftijd kiezen voor een overstap naar de Italiaanse top, koos Raspadori voor een andere route. Al op jonge leeftijd kreeg hij de kans om de jeugdopleiding van Sassuolo in te ruilen voor die van een grotere club. Hij was veertien jaar oud toen clubs als AC Milan, AS Roma en Internazionale op de stoep stonden. Raspadori had zijn route al uitgestippeld.

Raspadori zat niet te wachten op een transfer naar de top, om vervolgens keer op keer verhuurd te worden aan kleinere clubs, zoals dat in Italië vaker gebeurt. Hij wilde slagen bij Sassuolo. Het talent doorliep de jeugdopleiding en werd op 26 mei 2019 beloond. Sassuolo stond nog maar met negen man op het veld tegen Atalanta en keek tegen een 3-1 achterstand aan. Het werd een hopeloos einde van het seizoen voor de club uit de Serie A, maar het zal een wedstrijd zijn die de toen negentienjarige Raspadori altijd zal bijblijven. De wedstrijd was al lang en breed gespeeld toen hij in blessuretijd mocht debuteren. Twee jaar later staat hij tot ieders verrassing voor zijn eerste grote eindtoernooi met de nationale ploeg van Italië. Het kan snel gaan, zo ondervindt Raspadori aan den lijve. In maart ging hij met Jong Italië nog naar het EK Onder-21, waar hij niet eens basisspeler was. Gianluca Scamacca kreeg in de eerste twee duels de voorkeur in de spits, waarna Raspadori zich mocht laten zien in de laatste wedstrijd tegen Slovenië. Met een doelpunt leverde hij een belangrijke bijdrage aan de 4-0 overwinning en kwalificatie voor de kwartfinale.

Terug in eigen land trok Raspadori zijn goede vorm door. Op 3 april redde hij vlak voor tijd een punt tegen AS Roma (2-2) met zijn doelpunt in de slotfase. Twee weken later werd hij de held van Sassuolo in het San Siro, door als invaller met twee doelpunten AC Milan te verslaan: 1-2. Mede door het spel en de doelpunten van Raspadori deed Sassuolo tot aan de laatste speelronde mee om Europees voetbal. De spits zag zijn goede seizoen beloond worden met een plek in de Italiaanse voorselectie richting het EK. Niemand had toen verwacht dat de aanvaller daadwerkelijk mee zou gaan naar het eindtoernooi, zelfs Mancini niet. Hij behoorde in eerste instantie tot de afvallers. De bondscoach besloot hem namelijk ervaring op te laten doen in de kwartfinale op het EK Onder-21. Jong Portugal bleek na verlenging met 5-3 te sterk voor de Italianen, die teleurgesteld het toernooi verlieten. Voor Raspadori was de uitschakeling een zegen. Toen Mancini twee weken geleden zijn EK-selectie bekendmaakte, zat daar plots de naam van Raspadori tussen.

De route van Raspadori naar het EK is te vergelijken met die van Jurrien Timber bij het Nederlands elftal. Het Ajax-talent maakte naam in de Eredivisie en Europa League, speelde Perr Schuurs uit de basis en verscheen op de radar bij Frank de Boer. De bondscoach nodigde hem uit voor een driedaagse stage in Zeist en daar werd het vermoeden bevestigd: Timber is goed genoeg voor Oranje. Zonder dat hij ook nog maar een interland had gespeeld werd de Ajacied opgenomen in de EK-selectie. Hetzelfde geldt voor Raspadori bij Italië. Hij had ook nog geen enkele ervaring als A-international. Daar is vorige week verandering in gekomen. In de met 4-0 gewonnen oefenwedstrijd in het Stadio Dall’Ara tegen Tsjechië kwam hij als invaller binnen de lijnen. Dat hij uitgerekend in zijn eigen stad Bologna mocht invallen, maakte zijn debuut extra bijzonder. Na afloop reageerde hij opgetogen en liet hij weten dat hij nog steeds moest wennen aan het idee dat hij naar EURO 2020 gaat.

“Dit is ongelofelijk”, zei hij tegen RAI Sport. “Dit ga ik nooit vergeten. Dat ik debuteerde in mijn geboortestad, met mijn familie op de tribune maakte het extra bijzonder. Toen ik mocht invallen flitste mijn hele carrière aan me voorbij, zowel de goede als slechte momenten. Ik probeer nog steeds te bevatten dat ik er daadwerkelijk bij ben. Het enige wat ik kan doen is de trainer ontzettend bedanken voor deze buitengewone kans”, aldus de spits, die op het EK moet concurreren met Andrea Belotti (Torino) en Ciro Immobile (Lazio). Mancini legde al uit dat hij voor Raspadori heeft gekozen omdat hij andere eigenschappen heeft dan de twee genoemde spitsen. “Ik ben fysiek anders gebouwd”, legde Raspadori uit. “Ik ben kleiner en sneller. Maar ik mag van geluk spreken dat ik Belotti en Immobile mijn ploeggenoten mag noemen. Op trainingen mag ik nu van hen leren.”

De oproep van Raspadori wordt vergeleken met die van de Italiaanse legende Paolo Rossi. In 1978 werd hij als 21-jarige meegenomen naar het WK, waar hij goed was voor drie doelpunten. Vier jaar later won hij de Gouden Bal als topscorer op het WK van 1982, dat door Italië werd gewonnen. “Een route zoals Paolo Rossi? Dat zou geweldig zijn”, reageerde Raspadori. “Hij kan de toekomst van het Italiaanse voetbal zijn”, liet Mancini onlangs weten op een persconferentie. “Hij heeft buitengewone kwaliteiten en dat was de belangrijkste reden achter mijn keuze om hem mee te nemen naar het EK. Hij is opgeroepen vanwege wat hij heeft laten zien in de competitie. Raspadori beschikt over een enorme technische bagage, die hij nog verder kan verbeteren.” Waar Timber door de liesklachten van Matthijs de Ligt bij Oranje stiekem mag hopen op een basisplaats op het EK, zal Raspadori moeten hopen op invalbeurten.

Met Manuel Locatelli en Domenico Berardi treft Raspadori twee ploeggenoten bij de Italiaanse EK-selectie. Of het drietal volgend seizoen weer terugkeert bij Sassuolo is hoogst onzeker. Hoofdtrainer De Zerbi vertrekt naar Shakhtar Donetsk en zou Locatelli graag willen meenemen. Daarnaast zal de interesse in Raspadori hard toenemen. De clubs staan nu al in de rij en de telefoon van de zaakwaarnemer van de talentvolle spits staat roodgloeiend. In de Italiaanse wandelgangen wordt Raspadori al maanden in verband gebracht met een zomerse transfer. Met een contract tot aan de zomer van 2024 heeft Sassuolo in ieder geval een uitstekende onderhandelingspositie. De huidige marktwaarde van Raspadori wordt door Transfermarkt momenteel geschat op vijftien miljoen euro. Wanneer hij deze maand in actie komt op het EK en zelfs een doelpunt weet te maken, zal zijn marktwaarde als een raket de lucht inschieten.

AC Milan en Internazionale zitten op het vinkentouw om Raspadori in te lijven. Eerder werden Olympique Marseille, Liverpool en RB Leipzig al genoemd in de wandelgangen. Vooralsnog lijkt de landskampioen Inter volgens Tuttosport de beste papieren te hebben om hem in te lijven. Raspadori wordt vertegenwoordigd door Tulio Tinti, dezelfde zaakwaarnemer van de kersverse Inter-trainer Simone Inzaghi. Tinti behartigt daarnaast ook de belangen van een aantal Internazionale-spelers, waaronder Alessandro Bastoni, Matteo Darmian en Andrea Ranocchia. De club denkt door deze banden een goede kans te maken op de komst van Raspadori. Mocht de talentvolle aanvaller een transfer willen uitstellen met oog op speelminuten bij Sassuolo, dan hoopt Internazionale toe te kunnen slaan wanneer de tijd rijp is. Voorlopig lijkt Raspadori zich niet druk te maken over waar hij volgend seizoen speelt. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd.