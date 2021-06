Idee Laporta lijkt Cruijff niet te imponeren: ‘Koeman is de trainer’

Woensdag, 9 juni 2021 om 13:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:22

Jordi Cruijff keert in een functie binnen het technisch secretariaat terug bij Barcelona, zo werd vorige week wereldkundig gemaakt. De oud-aanvaller benadrukt echter dat hij als adviseur zal optreden richting voorzitter Joan Laporta. Ronald Koeman hoeft dus niet bang te zijn dat Cruijff zich met de technische zaken rondom het eerste elftal van Barcelona gaat bemoeien.

"Cruijff is een wildcard in het geval een noodsituatie zich voordoet bij Barcelona", zo liet Laporta vorige week optekenen in de Spaanse media. De preses van de Catalanen ging overigens niet specifiek in op de door hem geschetste noodsituatie. "Jordi heeft in zijn loopbaan al de nodige taken vervuld. In geval van nood kan hij een directe oplossing voor sommige situaties zijn, wat van tijdelijke aard kan zijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jordi Cruijff verklaart overstap naar Barcelona: ‘Ik kreeg dat ene telefoontje’

De oud-aanvaller legt uit waarom hij is teruggekeerd bij Barcelona. Lees artikel

De teruggekeerde Cruijff is ondanks de woorden van Laporta niet van plan om naast Koeman in de dug-out van Barcelona te gaan zitten. "Ik ga niet op de bank zitten, nee", zo klinkt het in gesprek met Cadena SER. "Ik snap dat zoiets ter sprake komt, ik ben de laatste drie jaar namelijk trainer geweest. Maar dat is niet mijn intentie. Ronald is de trainer en ik ben hier alleen maar om te helpen waar nodig. Bij deze club is altijd voldoende werk te doen. Ik heb altijd een goede relatie gehad met Koeman en er is wederzijds respect. Met die wilcard is hij niet zo bezig, waar anderen dat juist wél zijn."

Cruijff vindt het een goede zaak dat Koeman ook volgend seizoen als coach verbonden is aan Barcelona. "Hij heeft heel veel ervaring en kent de club door en door. Ik weet dat hij een moeilijk en ingewikkeld eerste jaar achter de rug heeft en het nieuwe is er nu wel vanaf. Ronald weet als geen ander wat voor een druk er bij Barcelona komt kijken en hoe hoog de verwachtingen altijd zijn. Daar is hij aan gewend en dat zal hem ook niet belemmeren voor de toekomst. Ronald is ontzettend gemotiveerd om er een succes van te maken", aldus Cruijff.