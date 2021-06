Lazio kondigt komst nieuwe trainer op ludieke wijze aan via Twitter

Woensdag, 9 juni 2021 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Maurizio Sarri is de nieuwe trainer van Lazio, zo maakt de Romeinse club woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 62-jarige Italiaanse oefenmeester volgt daarmee Simone Inzaghi op, die op zijn beurt naar Internazionale vertrekt. Sarri was in het seizoen 2019/20 voor het laatst actief als trainer van Juventus en tekent in Rome een tweejarig contract tot de zomer van 2023. Sarri werd door Lazio op ludieke wijze aangekondigd. De club slingerde woensdagmiddag via Twitter een sigaret de wereld in om de komst van Sarri te bevestigen.

Het is een stoelendans voor trainers in de Italiaanse Serie A en dus werd ook de naam van Sarri de voorbije weken al meerdere keren in verband gebracht met een trainersklus op het hoogste niveau. Zo viel zijn naam bij Napoli, AS Roma en Internazionale. Sport Mediaset wist begin mei zelfs te melden dat er voor Sarri al een contract klaarlag bij Roma, waar hij als opvolger moest dienen van Paulo Fonseca. De komst van Sarri naar Lazio is enigszins onverwachts te noemen, daar de club in eerste instantie een mondeling akkoord had met Inzaghi om te verlengen. Hij verkiest een avontuur bij Inter dus boven een langer verblijf in Rome.

De aankondiging in de vorm van een rokende sigaret is ludiek en kenmerkend, daar Sarri erom bekendstaat regelmatig een sigaret op te steken langs de lijn. De oefenmeester kenmerkt zichzelf door al kauwend op een sigarettenfilter zijn elftal te coachen vanaf de zijlijn. Sarri kwam in 2019 in dienst van Juventus en won met de club uit Turijn de negende Scudetto op rij, maar moest plaatsmaken nadat hij in de achtste finales van de Champions League onderuit ging tegen Olympique Lyon en werd uitgeschakeld. Andrea Pirlo, die inmiddels ook weer is vertrokken bij Juventus, gold als zijn opvolger.

Het vertrek van Inzaghi als trainer was een hard gelag voor Lazio, dat ervan overtuigd was dat de jongere broer van Filippo Inzaghi ‘ja’ zou zeggen tegen een contractverlenging. Inter werd verrast door het vertrek van Conte en zag al snel in dat Massimiliano Allegri op weg was naar Juventus als opvolger van Andrea Pirlo. De alternatieven konden Inter niet overtuigen en daarom verhoogde de club het voorstel aan Inzaghi tot vier miljoen euro op jaarbasis én één miljoen euro aan variabele bonussen. Dat was het dubbele van het voorstel van Lazio, dat bovendien niet deelneemt aan de komende editie van de Champions League.