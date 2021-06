Nieuwe Wolves-manager wil gelijk zakendoen met Ronald Koeman

Woensdag, 9 juni 2021 om 12:29 • Rian Rosendaal

Bruno Lage is de nieuwe manager van Wolverhampton Wanderers, zo maakt de club uit de Premier League woensdag wereldkundig. De 45-jarige coach uit Portugal is de opvolger van Nuno Espírito Santo, die onlangs zijn vertrek uit het Molineux aankondigde. Lage was tussen januari 2019 en juni 2020 de trainer van Benfica en onder zijn leiding werd in 2019 de Portugese landstitel in de wacht gesleept. Na een serie teleurstellende resultaten stapte hij vorig jaar op bij de grootmacht.

Lage stond bij Benfica aan de basis van de ontwikkeling van João Félix, Rúben Dias en Carlos Vinícius, die later toptransfers in de wacht sleepten naar respectievelijk Atlético Madrid, Manchester City en Tottenham Hotspur. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is Lage ook al bezig met aankopen voor the Wolves. Trincão zou op zijn lijstje staan, al moet Ronald Koeman wel eerst toestemming geven aan de Portugese aanvaller om Barcelona te verlaten. Daarnaast is José Sá van Olympiacos in beeld als mogelijke opvolger van Rui Patrício, die op serieuze interesse van AS Roma kan rekenen.

"Ik ben erg gelukkig met deze aanstelling, dit is een geweldige kans voor mij", zo jubelt Lage op de website van Wolverhampton. "Ik ben blij dat ik kan terugkeren in Engeland als als manager aan de slag kan gaan." De opvolger van Nuno was eerder onder Carlos Carvalhal als assistent-manager verbonden aan Sheffield Wednesday en Swansea City. "Dit is een club die historie wil schrijven in de Premier League. Ik ben daarom heel erg gelukkig en het is mijn ambitie om geweldige dingen neer te zetten bij deze club."