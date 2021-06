Eerste oefenwedstrijd van Ajax bekendgemaakt: ‘BX against A’dam’

Woensdag, 9 juni 2021 om 12:23 • Chris Meijer • Laatste update: 12:26

Ajax heeft de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe seizoen bekendgemaakt. De Amsterdammers spelen op vrijdag 16 juli een vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht. Er zal in het Lotto Park - de thuishaven van de nummer vier van het afgelopen Jupiler Pro League-seizoen - om 19.30 uur worden afgetrapt.

Beide clubs maken via een een-tweetje op Twitter bekend dat er op 16 juli tegen elkaar geoefend geworden. “Wie is er in voor een vriendschappelijke wedstrijd?”, vraagt Ajax op het sociale medium. “BX against A’dam, wat denken jullie ervan?”, reageert Anderlecht. Ajax antwoordt: “Klinkt goed. 16 juli om 19.30 uur, misschien?” Anderlecht besluit vervolgens: “Done deal.” Het is de derde keer in vier jaar dat Ajax en Anderlecht tegenover elkaar staan in een oefenduel.

De kans is groot dat Ajax met een gemankeerde selectie zal afreizen naar Brussel. Een groot deel van de spelers heeft komende maand nog interlandverplichtingen en sluiten daardoor vermoedelijk pas later in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan. Ajax Showtime meldt dat Ajax vermoedelijk later in de voorbereiding ook nog tijdens een trainingskamp Oostenrijk tegen RB Leipzig zal oefenen. Ajax speelt begin augustus voor de Johan Cruijff Schaal tegen PSV, waarna een week later de Eredivisie begint met een thuiswedstrijd tegen NEC.